Telangana Rain Alert: తెలంగాణలో మరో 3 రోజులు భారీ వర్షాలు.. సెప్టెంబర్ లోను దంచికొట్టనున్న వానలు..

Telangana Rain Alert Upte 3 Days: తెలంగాణలో మరో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.  అంతేకాదు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో వానలు పడనున్నాయి. అంతేకాదు సెప్టెంబర్ నెలలోను భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. 

Sep 1, 2025, 09:56 AM IST

Telangana Rain Alert Upte 3 Days: తెలంగాణకు మరో అల్పపీడనం గండం పొంచి ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో మూడు రోజులపాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతోపాటు గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇవాళ  రాష్ట్రంలోని కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, నిర్మల్‌, పెద్దపల్లి, జయశంకర్‌-భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.

అదే విధంగా అన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతోపాటు గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులతో కూడిన వానలు కురుస్తాయంటోంది. రేపు  ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.  మిగిలిన జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది.భారీ వర్షాలతో మెదక్ జిల్లాకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. అంతేకాదు జిల్లా వ్యాప్తంగా రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. పలు చోట్ల రోడ్లు తెగిపోయాయి. పలు చోట్ల బ్రిడ్జిలు కొట్టుకుపోయాయి. హవేలి ఘనపూర్ మండలం బూర్గుపల్లి, గాజిరెడ్డిపల్లిలో తెగిన రోడ్లతో రవాణాకు తీవ్ర అంతారం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి జిల్లాకు వెళ్లే ప్రధాని రహదారి ఈ రెండు మార్గాలే ఉన్నాయి. ఈ రెండు రోడ్లతో 15 గ్రామాలకు ఇదే మార్గం అని చెబుతున్నారు. రోడ్లు విషయమై అధికారులుకు ఫిర్యాదు చేసినా.. పెద్దగా పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. ఆయా చోట్ల గ్రామస్తులే కొంత సొమ్ము పోగెసుకొని తాత్కాలికంగా రోడ్లును నిర్మించారు. 

అటు ఏడు పాయల అమ్మవారి ఆలయం ఎదుట మంజీరా నది ఉధృతి పెరిగింది. 18 రోజులుగా జల దిగ్భంధనంలో ఏడు పాయల దుర్గా భవాని ఆలయం ఉంది. దీంతో ఆలయాన్ని తాత్కాలికంగా దర్శనాలు ఆగిపోయాయి. రాజగోపురలంలో అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తికి కొనసాగుతున్న పూజలు. సింగూరు ప్రాజెక్టు 7 గేట్లు ఎత్తడంతో ఆలయం ఎదుట ప్రమాదకర స్థాయిలో మంజీరా నది ప్రవహిస్తోంది. అమ్మవారి గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించి ఆలయం పైకప్పుని తాకి పరవళ్లు తొక్కుతున్న మంజీరా నది. 

