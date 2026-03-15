Telangana Rains: తెలంగాణలో రెయిన్ అలర్ట్.. 5 రోజులు వానలే వానలు..

TS Rain Alert: మార్చినెలలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఒకవైపు ఎండలు మాడు పగలగొడుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలపైనే నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రజలు 10 దాటితే బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 15, 2026, 09:32 AM IST

Rain Alert for Telangana: మార్చ్ మొదటి వారం నుంచే సూర్యుడు తన ప్రతాపం చూపించగా అల్లాడి పోయిన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ రిలీఫ్ కలగనుంది. భారత వాతావరణశాఖ అధికారుల అంచనా ప్రకారం.. నేటి నుంచి ఐదు రోజులపాటు ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు, వడగళ్ళు, పిడుగులు ముంచెత్తనున్నాయి. ముఖ్యంగా మార్చి 15 నుంచి 17 వరకు తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాల్లో సుమారు 40-50 మి.మీ మేర భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపంది.

ఈ సమయంలో కేవలం వర్షమే కాకుండా, సెకనుకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే బలమైన గాలులు, భీకరమైన ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వడగళ్ల వానలు (Hails) ప్రజలను బెంబేలెత్తించనున్నట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం నుంచి అర్థరాత్రి వరకు ఈ వర్షాల ప్రభావం అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటుందని అంచనా.దీంతో మామిడి ఇతర పంటల రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే అవకాశాలున్నాయి. 

అయితే అసలైన ముప్పు మార్చి 18 నుంచి 20 వరకు ఉండనుందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ మూడు రోజులు వాతావరణం అత్యంత ప్రచండంగా మారి, రాష్ట్రంలో 60 నుంచి 80 మి.మీ వరకు కుంభవృష్టి కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వరకు చేరవచ్చునని అంచనా వేస్తున్నారు.  దీనివల్ల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలడం, భారీ హోర్డింగ్‌లు పడిపోవడం వంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ అకాల వర్షాలు రైతన్నల నడ్డి విరిచేలా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలు వడగళ్ల వానలకు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. పిడుగుల బారిన పడి ప్రాణనష్టం జరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ఉరుముల సమయంలో ఎవరూ చెట్ల కింద లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో స్తంభాల కింద  ఉండకూడదని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

telangana rainsTelangana weather updatesbig alert Hyderabad Weather ForecastWeather forecastTelangana

