Telangana Rains: తెలంగాణలో రెయిన్ అలర్ట్.. 5 రోజులు వానలే వానలు..

Rain Alert for Telangana: మార్చ్ మొదటి వారం నుంచే సూర్యుడు తన ప్రతాపం చూపించగా అల్లాడి పోయిన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ రిలీఫ్ కలగనుంది. భారత వాతావరణశాఖ అధికారుల అంచనా ప్రకారం.. నేటి నుంచి ఐదు రోజులపాటు ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు, వడగళ్ళు, పిడుగులు ముంచెత్తనున్నాయి. ముఖ్యంగా మార్చి 15 నుంచి 17 వరకు తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాల్లో సుమారు 40-50 మి.మీ మేర భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపంది.
ఈ సమయంలో కేవలం వర్షమే కాకుండా, సెకనుకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే బలమైన గాలులు, భీకరమైన ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వడగళ్ల వానలు (Hails) ప్రజలను బెంబేలెత్తించనున్నట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం నుంచి అర్థరాత్రి వరకు ఈ వర్షాల ప్రభావం అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటుందని అంచనా.దీంతో మామిడి ఇతర పంటల రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే అవకాశాలున్నాయి.
అయితే అసలైన ముప్పు మార్చి 18 నుంచి 20 వరకు ఉండనుందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ మూడు రోజులు వాతావరణం అత్యంత ప్రచండంగా మారి, రాష్ట్రంలో 60 నుంచి 80 మి.మీ వరకు కుంభవృష్టి కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వరకు చేరవచ్చునని అంచనా వేస్తున్నారు. దీనివల్ల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలడం, భారీ హోర్డింగ్లు పడిపోవడం వంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ అకాల వర్షాలు రైతన్నల నడ్డి విరిచేలా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలు వడగళ్ల వానలకు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. పిడుగుల బారిన పడి ప్రాణనష్టం జరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ఉరుముల సమయంలో ఎవరూ చెట్ల కింద లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో స్తంభాల కింద ఉండకూడదని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది.
