Telangana Rain: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలు ఆరెంజ్ అలర్ట్..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణలో ఇవాళ రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని  హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.  బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో  అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:26 AM IST

Telangana Rain: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలు ఆరెంజ్ అలర్ట్..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణలో అతి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.  ఈ రోజు  నిర్మల్, నిజామాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ. అటు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, ములుగు, వికారాబాద్ జిల్లాలతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వానలు కురుస్తాయంటూ ఆయా ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్  జారీ చేసింది. 

పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. ఇక పిడుగులు పడతాయని ప్రజలు  అలర్ట్‌గా వుండాలంటోంది. రెండు రోజుల క్రితం  తెలంగాణలో పిడుగులు పడి 9 మంది మృతి చెందారు. 

ఇక హైదరాబాద్ నగరంలో ఉదయం పొడి వాతావరణం ఉంటుందని మధ్యాహ్నం తర్వాత వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.మొత్తంగా గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలు కుమ్మేసాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని జలమయమయ్యాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదర్కొంటున్నారు. మధ్యలో వర్షానికి కాస్త తెరపి ఇచ్చిన మళ్లీ భారీ వర్షాలు కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలకు జంట జలాశయాలు హిమాయత్ సాగ్, ఉస్మాన్ సాగర్ నిండిపోవడంతో వరద నీరు చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలను ముంచెత్తుతోంది.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

