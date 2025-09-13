Telangana Rain: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలు ఆరెంజ్ అలర్ట్..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణలో అతి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ రోజు నిర్మల్, నిజామాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ. అటు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, ములుగు, వికారాబాద్ జిల్లాలతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వానలు కురుస్తాయంటూ ఆయా ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. ఇక పిడుగులు పడతాయని ప్రజలు అలర్ట్గా వుండాలంటోంది. రెండు రోజుల క్రితం తెలంగాణలో పిడుగులు పడి 9 మంది మృతి చెందారు.
ఇక హైదరాబాద్ నగరంలో ఉదయం పొడి వాతావరణం ఉంటుందని మధ్యాహ్నం తర్వాత వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.మొత్తంగా గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలు కుమ్మేసాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని జలమయమయ్యాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదర్కొంటున్నారు. మధ్యలో వర్షానికి కాస్త తెరపి ఇచ్చిన మళ్లీ భారీ వర్షాలు కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలకు జంట జలాశయాలు హిమాయత్ సాగ్, ఉస్మాన్ సాగర్ నిండిపోవడంతో వరద నీరు చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలను ముంచెత్తుతోంది.
