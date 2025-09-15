Telangana Rains: అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..

Telangana Rain Alert: అల్ప పీడన ప్రభావంతో భాగ్యనగరంలో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. ముగ్గురు వ్యక్తులు గల్లంతు అయ్యారు. అటు తెలంగాణలోని మెదక్, సంగారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురుస్తాయని పేర్కొంది. నిన్న సిద్దిపేట జిల్లా నారాయణరావుపేటలో 13. 5 సెంటీమీటర్ల వర్ష పాతం నమోదు అయింది. ములుగు జిల్లా వెంకటాపురంలో 13 సెం.మీ మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్లో 8.8 సెం.మీ, భద్రాద్రి జిల్లా మణుగూరులో 8.3 సెం.మీ, రాయపోలులో 8.1 సెం.మీ, మిర్దొడ్డిలో 7.7 సెం.మీ, పెద్దపల్లిలో 7.7 సెంటీమీటర్లు, సిద్దిపేట జిల్లా తొగుటలో 7.4 సెంటిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
తెలంగాణ లో మరో రెండు రోజులు పాటు అత్యంత భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. దీంతో ప్రజలు జాగ్రత్త ఉండాలని సూచించారు అధికారులు. భారీ వర్షాలతో రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులకు వరద ఉధృతి పెరిగింది. దీంతో మరోసారి ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు. దీంతో కృష్ణా, గోదావరి ప్రాజెక్ట్ లున్న బేసిన ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి వరద పెరగటంతో 26 గేట్లను ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు 2.76 లక్షల క్యూసెక్కులు వస్తుండగా.. గేట్లు, విద్యుదుత్పత్తి, కాలువల ద్వారా 2.82 లక్షల క్యూసెక్కులను వదులుతున్నారు. ఎగువన ఉన్న జూరాల ప్రాజెక్టుకు 1.57 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద వస్తుండగా.. 1.63 లక్షల క్యూసెక్కులను కిందకు విడుస్తున్నారు.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.