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తెలంగాణలో మళ్లీ చురుగ్గా నైరుతి .. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు..

Telangana South West Mansoon Returns: తెలంగాణలో ఋతుపవనాలు ప్రవేశించి దాదాపు నెలన్నర అవుతున్న సరైన వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. మరోవైపు తెలంగాణలో డీలా పడ్డ నైరుతి ఋతుపవనాలు మళ్లీ చురుగ్గా కదులుతున్నట్టు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీంతో తెలంగాణలో నేడు రేపు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:55 AM IST
తెలంగాణలో మళ్లీ చురుగ్గా నైరుతి .. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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