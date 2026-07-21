/తెలంగాణలో మళ్లీ చురుగ్గా నైరుతి .. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు..

Hyderabad Rain alert: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో గత రాత్రి నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరీ భారీగా కాకపోయినా.. ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడుతున్నాయి. మొత్తంగా వర్షాల కోసం ఎదరు చూస్తున్న రైతన్నలు వర్షాలు పడటంతో పండగ చేసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని స్పష్టం చేసింది. నిన్న ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, కరీంనగర్, ములుగు, భద్రద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి.
తెలంగాణలో మంచిర్యాలలో అత్యధిక వర్షపాతం..
మంచిర్యాల జిల్లా కొత్తపల్లి, జంకా పూర్, తాండూర్లలో అత్యధికంగా 12.3 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. బెల్లంపల్లి, దేవులవడ, పెద్దపల్లిలోని కామన్ పూర్, లో 11 సెం.మీ నుంచి 10 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. జయ శంకర్ భూపాలప్లి, కొమరం భీమ్, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడం జిల్లాల్లో 8 సెం.మీ నుంచి 9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. ఇక సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, మెదక్, కామారెడ్డి, సిద్ధిపేట్, సిరిసిల్లా, హన్మకొండ, వరంగల్ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి.
హైదరాబాద్ పరిధిలో వర్షపాతం..
హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని మహేశ్వరంలో దాదాపు 3.5 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. బాలాపూర్, మామిడిపల్లిలో 3.8 సెం.మీ, కొంగరకలాన్లో 3 సెం.మీ, బంజారాహిల్స్, హఫీజ్ పేట, కూకట్ పల్లి, మారేడ్ పల్లి, సికింద్రాబాద్, ముషిరాబాద్ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 2.5 సెం.మీ వర్షపాతం సగటున నమోదు అయింది. అటు ఉప్పల్, ఎల్ బీ నగర్ ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరుగా జల్లులు మాత్రమే పడ్డాయి. ఈ రోజు పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇక భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
మరోవైపు వాతావరణ శాఖ సంగారెడ్డి, మెదక్, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి, యాదాద్రి, మహబూబా బాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వరంగల్, ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, జయ శంకర్ భూపాలపల్లి, పెద్ద పల్లి, ములుగు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఓ మోస్తరు నుంచి భారీగా వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయిని తెలిపింది.
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