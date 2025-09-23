Telangana Rains: తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..

Telangana Rain Alert: హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రత్యేకంగా హెచ్చరించింది. రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కుమరం భీం అసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నారాయణపేట, ములుగు జిల్లాలకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఉరుములు, మెరుపులు ఈదురు గాలులతో గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. దీనికి తోడు పిడుగులు పడతాయని హెచ్చరించింది.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరులో 16 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. ములుగు, జనగామ, సిద్దిపేట, హనుమకొండ, రాజన్న సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో ఏకధాటిగా వర్షం కురిసింది. ఇక రాజధాని హైదరాబాద్ ను నిన్న కురిసిన భారీ వర్షం అతలాకుతలం చేసింది. వర్షానికి కాలనీలు నీట మునిగాయి. రాత్రి 8 గంటల వరకు బంజారాహిల్స్లో గరిష్ఠంగా 10.3 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. వర్షానికి వనస్థలిపురం, హయత్నగర్ ప్రాంతాల్లో కాలనీలు చెరువులను తలపించాయి.
అటు పలు ప్రాంతాల్లో లోతట్టు ప్రదేశాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో రాత్రంతా జాగారం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు ఇళ్లలోకి నీరు ప్రవేశించడంతో ఇళ్లలోని నిత్యావసరాలు నీళ్లకు తడిచిపోవడంతో దిక్కలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక చెరువు కట్టలున్న పలు ప్రాంతాల్లో గట్లు తెగడంతో పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి. నీరు చేరడంలో పలు ప్రాంతాల్లో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
