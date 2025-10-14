English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Rains: తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. నేడు రేపు కుండపోత వానలు..

  Telangana Rain Alert: తెలంగాణకు మరోసారి వర్ష సూచన చేశారు హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ అధికారులు. ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా  వచ్చే మూడు రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 14, 2025, 07:45 AM IST

Telangana Rains: తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. నేడు రేపు కుండపోత వానలు..

Telangana Rain Alert: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా నైరుతి ఋతు పవనాలు తిరోగమన దిశలో కదులుతున్నాయి. తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఈ నెలాఖరు వరకు  నైరుతి రుతుపవనాలు తిరోగమనం కారణంగా అక్కడక్కడా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయన్నారు. నేడు ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి, కరీంనగర్, వరంగల్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. మరోవైపు జంట నగరాల్లో శివారు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని తెలిపింది. రేపు, ఎల్లుండి మేడ్చల్ మలాజిగిరి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ,  పెద్దపల్లి, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, సూర్యాపేట, హనుమకొండ, వరంగల్, జనగామ, నాగర్‌కర్నూల్, జోగులాంబ గద్వాల, వనపర్తి, మహబూబాబాద్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేశారు.

హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలకు అంతగా అవకాశం లేదని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఒక వేళ పడినా.. మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి శివారు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు తెలిపారు. తెలంగాణలోని మధ్య, దక్షిణ తెలంగాణలో మాత్రం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రైతన్న పరిస్థితి దిక్కుతోచని విధంగా ఉంది. ఇపుడిపుడే కాపుకు వచ్చే పంటలు ఈ వర్షాలకు ఏమైవుతుందో అని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
  
ఇప్పటికే ఉమ్మడి నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో పత్తి, వరి వంటి పంటలు నీట మునిగి రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

