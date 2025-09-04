Telangana Rains: 21 రోజులుగా జలదిగ్భంధనంలో ఏడుపాయల ఆలయం..

Telangana Rain Update Edupayala Durgamma Temple: తెలంగాణలో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు మెదక్ జిల్లాలో కొలువైన ఏడుపాయల ఆలయాన్ని వరద చుట్టు ముట్టింది. ముఖ్యంగా ఆలయ పరిసరాలు 21 రోజులుగా జల దిగ్భందనంలో చిక్కుకుంది. దీంతో ఆలయంలో రాజగోపురంలో అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహానికి పూజలు కొనసాగుతున్నాయి.సింగూరు ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడంతో ఆలయం వద్ద మంజీరానది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. అమ్మవారి గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించి దుర్గమ్మ పాదాలను తాకి పరవళ్లు తొక్కుతోంది.
మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లను భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీరందాటి ఒడిశా మీద కొనసాగుతోంది. అయితే దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వానలుకురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. తెలంగాణలో రాబోయే నాలుగు రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఈ రోజు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, రంగారెడ్డి, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు.
శుక్రవారం భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, మెదక్, కామారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక హైదరాబాద్ నగరంలో ఇవాళ మిశ్రమ వాతావరణం ఉంటుందని చెప్పింది. ఉదయం పలు ప్రాంతాల్లో జల్లులు పడే అవకాశాలున్నాయి.
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.