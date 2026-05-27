/Telangana Rains: ధాన్యం తడవొద్దు.. కొనుగోళ్లు స్పీడప్ చేయండి, అధికారులకు సీఎం రేవంత్ సీరియస్ ఆర్డర్స్!

Telangana Rains CM Revanth Reddy Orders: ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి యాసంగి సీజన్ కు సంబంధించి ముఖ్యంగా కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అదనపు ఏర్పాట్లు చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రెండు మూడు రోజులు కూడా వర్షాల ప్రభావం ఉండొచ్చు. రైతులు ఆరబెట్టిన ధాన్యం వాన నీటిలో తడిసిపోకుండా ప్రతి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో తగినన్ని టార్పాలిన్ కవర్లు అందుబాటులో ఉంచాలని ఆయన సూచించారు.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక..
ఇప్పటికే కురిసిన వర్షానికి ప్రధానంగా నాగర్ కర్నూల్, ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్, జడ్చర్ల వంటి ప్రాంతాల్లో ధాన్యం తడిసింది. నీటిపాలైపోయింది, మార్కెట్ యార్డ్లో రైతుల నుండి మొక్కజొన్న, ధాన్యం కొనుగోలు చేయాల్సిన సమయంలోనే ఇలా జరిగింది. ఎంతో కష్టపడి పండించిన ధాన్యాన్ని అమ్ముకుందామనుకున్న రైతుకు ఇలా జరగడంతో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిన్నటి నుండి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం వల్ల ధాన్యం తడిసి కొంత మేర కొట్టుకుపోయిన పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఇక మరోవైపు వర్షాలతో పాటు భారీ ఈదురు గాలులు కూడా వీచే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా రైతులు తమ ధాన్యం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు, పెద్ద చెట్ల కింద ఉండకూడదని వాతావరణ శాఖ కోరింది.
తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు..
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. ఉరుములు మెరుపులతో, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షానికి సిద్దిపేటలో 12.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం, మహబూబ్ నగర్ లో 11 సెంటీమీటర్లు, నాగర్ కర్నూల్ లో 8.4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. కామారెడ్డిలో కూడా ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ధాన్యం కల్లాలో తడిసి ముద్దయింది. పలుచోట్ల వర్షపు నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి.
సిద్ధిపేటలో..
సిద్దిపేటలో సైతం అర్ధరాత్రి వేళ కురిసిన వానకి చేర్యాల, గజ్వేల్, దుబ్బాక, సిద్దిపేట, హుస్నాబాద్ వంటి పట్టణాల్లో, పల్లెలలోనూ దట్టంగా వర్షం కురిసింది. అకాలంగా వచ్చిన ఈ వర్షానికి మార్కెట్ యార్డులలో నిల్వ ఉంచిన వరి ధాన్యం తడిసిపోయింది. చాలా ప్రాంతాల్లో గాలులు వీయడంతో విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు సైతం నేలకూలాయి. ధాన్యం మార్కెట్కు చేర్చి నెల దాటినా తరలింపు జరగలేదని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని వెంటనే కొనాలని రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.