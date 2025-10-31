English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Rains: తెలంగాణలో తగ్గిన వాన.. మిగిలిన బురద..

గత మూడు రోజులుగా ఏపీతో పాటు తెలంగాణను అతలాకుతలం మొంథా తుపాను బలహీన పడింది. దీంతో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.  తీరం దాటిన తర్వాత బలహీనపడిన మొంథా తుఫాన్, ప్రస్తుతం తూర్పు విదర్భ, దక్షిణ చత్తీస్ ఘడ్ ప్రాంతాలపై వాయుగుండంగా కేంద్రీక్రుతమై ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈ వాయుగుండం ప్రభావంతో వర్షపాతం తీవ్రత గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. వాయుగుండం తూర్పు విదర్భ, దక్షిణ చత్తీస్ ఘడ్ ప్రాంతాల వైపు కదులుతోంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 31, 2025, 09:36 AM IST

Telangana Rains: తెలంగాణలో తగ్గిన వాన.. మిగిలిన బురద..

Telangana Rains: గత మూడు రోజులుగా ఏపీతో పాటు తెలంగాణను అతలాకుతలం మొంథా తుపాను బలహీన పడింది. దీంతో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.  తీరం దాటిన తర్వాత బలహీనపడిన మొంథా తుఫాన్, ప్రస్తుతం తూర్పు విదర్భ, దక్షిణ చత్తీస్ ఘడ్ ప్రాంతాలపై వాయుగుండంగా కేంద్రీక్రుతమై ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈ వాయుగుండం ప్రభావంతో వర్షపాతం తీవ్రత గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. వాయుగుండం తూర్పు విదర్భ, దక్షిణ చత్తీస్ ఘడ్ ప్రాంతాల వైపు కదులుతోంది.

వాయుగుండం కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాలలో చెదురు ముదురుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, గత రెండు రోజులతో పోలిస్తే ప్రజలు ఊరట చెందవచ్చని వాతావరణ కేంద్రం తెలియజేసింది. భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు ప్రస్తుతం లేనప్పటికీ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. రాష్ర్టంలోని ఆదిలాబాద్, కుమరంభీం అసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలో మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది. 

గత కొన్ని రోజులుగా కురిసిన వర్షాలకు పలు జిల్లాలో పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. పంటలు కొతకు వచ్చిన టైంలో భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలుల దాటికి పంటలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. పంటలు నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని..మంత్రి తుమ్మల తెలిపారు. ఎకరాకు పదివేల రూపాయల చొప్పున ఇవ్వనున్నట్లు సూచించారు. 

