  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Rains: తెలంగాణలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు.. మారిన వాతావరణం..

Telangana Rains: తెలంగాణలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు.. మారిన వాతావరణం..

Telangana Rains: తెలంగాణలో గత కొన్ని రోజులుగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మార్చిలోనే ఎండలు హడలెత్తిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎండా కాలంలో వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది.ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు పడతాయని వెదర్ డిపార్ట్ మెంట్ బిగ్ అప్ డేట్ ఇచ్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 10, 2026, 10:14 AM IST

Telangana Rains: తెలంగాణలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు.. మారిన వాతావరణం..

Rain Alert for Telangana : తెలంగాణలో మార్చి తొలి వారంలోనే ఎండలు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే  ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, కొత్తగూడెం, ములుగు, మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు  40-41 డిగ్రీల మధ్య నమోదు అవుతున్నాయి. మార్చి 16 తర్వాత అకాల వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పారు. రాబోయే 3 రోజులు పలు జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు  నమోదవుతాయని HYD వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.

రానున్న 3 రోజులు ప్రజలు జాగ్రతగా వుండాలని  వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. కాగా ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతాయని తెలిపింది. ఇప్పటికే రాష్ర్టంలో 33 నుంచి 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని.. రాగల 3 రోజుల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి నాలుగు డిగ్రీల మేర పెరుగుతాయని తెలిపింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండ‌లు దంచికొడుతోన్న ఈ త‌రుణంలో అకాల‌ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది. ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు దాదాపు వారం రోజుల పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఉరుములతో కూడిన వడగళ్ల వర్షం పడనున్నట్లు తెలిపారు వాతావరణ శాఖ నిపుణులు. రంగారెడ్డి, కరీంనగర్, మహబూబ్ నగర్, అదిలాబాద్, నల్గొండ‌ లాంటి జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల వడగండ్ల వర్షాలు పడనున్నట్లు సూచించారు. 

ఈ నెల చివరి దాకా ఉష్ణోగ్రతలు వేగంగా పెరుగుతాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ మాసంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావచ్చు అని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు తెలంగాణలో ఈనెల 15వ తేదీ వరకు పొడి వాతావరణం ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33 డిగ్రీల నుంచి 40 డిగ్రీల మధ్య నమోదు అవుతున్నాయి. 

