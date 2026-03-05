Telangana Rajya Sabha: హస్తినలో చక్రం తిప్పిన రేవంత్.. రాజ్యసభకు వేం నరేందర్ రెడ్డి..

Telangana Rajya Sabha: దేశంలో రాజ్య సభ ఎన్నికల నగారా మోగింది. ఈ క్రమంలో రాజ్యసభకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 10 రాష్ట్రాల్లో 37 స్థానాలకు గాను షెడ్యూల్ ను రిలీజ్ చేసింది. దీనిలో తెలంగాణలో రెండు ఖాళీ స్థానాలున్నాయి. గత నెల 26వ తేదీన ఎన్నికల నోటిఫికేషన్, మార్చి 16న ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఏకగ్రీవం అయితే ఎలాంటి ఎన్నికలు ఉండవు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. తెలంగాణ నుంచి సురేశ్ రెడ్డి, అభిషేక్ సింఘ్వీలతో పాటు 37 మంది పదవీ కాలం ఏప్రిల్ నెలతో ముగియనుంది.
అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ బలం దృష్ట్యా వీళ్లిద్దరు ఏకగ్రీవం అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది.రెండో అభ్యర్థి రేసులో ముందుగా ప్రభుత్వ సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, కేంద్రమాజీ మంత్రి శివశంకర్ కుమారుడు డా. వినయ్ పేరు వినిపించింది. ఢిల్లీకి వెళ్లిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పెద్దలతో మంతనాలు జరిపి వేం నరేందర్ రెడ్డికి టికెట్ దక్కేలా చక్రం తిప్పారని తెలుస్తోంది.
తెలంగాణ నుంచి రెండు రాజ్యసభ సీట్లు ఖాళీ కానున్నాయి. ఒకరు బీఆర్ఎస్ ఎంపీ కె.ఆర్.సురేశ్ రెడ్డి, మరొకరు కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభిషేక్ మను సింఘ్వీ. అయితే అభిషేక్ మను సింఘ్వీకి మరోసారి పెద్దల సభకు అవకాశం ఇవ్వాలని పార్టీ అధిష్ఠానం నిర్ణయించింది.
అభిషేక్ మను సింఘ్వీకి ఎంపీ సీటు కేటాయించడంతో.. మరో ఎంపీ స్థానాన్ని ఎవరికి కేటాయించాలనే అంశంపై కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీవ్ర చర్చ జరిగింది. ఈ సీటు కోసం దాదాపు 16 మంది పోటీ పడ్డారు. వారిలో సీనియర్లు, సూపర్ సీనియర్లు సైతం ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎంపీ అభ్యర్థి ఎంపికపై పార్టీ అగ్రనాయకత్వంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్చించారు. చివరకు వేం నరేందర్ రెడ్డి కి ఖరారు కావడంతో హై కమాండ్ దగ్గర సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పంతం నెగ్గించుకున్నట్టు అయ్యింది. మార్చి 5వ తేదిని ఈరోజు నామినేషన్లకు చివరి తేది. మార్చి 9న నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఉండనుంది. ఏకగ్రీవం మార్చి 16న ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. అదే రోజున ఫలితాలు వెలువడునున్నాయి.
