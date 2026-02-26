Rajya Sabha Elections: తెలంగాణ రాజ్యసభ రేసు.. ఎవరికి ఛాన్స్..?

Rajya Sabha Elections: తెలంగాణలో ఖాళీ అవుతున్న రెండు రాజ్యసభ స్థానాలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నెల 26న నోటిఫికేషన్ విడుదల అవుతుండగా.. మార్చి 16న పోలింగ్ జరగనుంది. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ తరపున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అభిషేక్ మను సింఘ్వీతో పాటు, బీఆర్ఎస్ సభ్యుడు కె.ఆర్.సురేష్ రెడ్డి పదవీకాలం వచ్చే నెలలో ముగియనుంది. అసెంబ్లీలో బలాబలాల ప్రకారం ఈ రెండు స్థానాలు ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
దాంతో అధికార పార్టీ ఎవరిని రాజ్యసభకు పంపుతుందనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇందులో తెలంగాణకు సంబంధించిన కీలక కేసుల్లో న్యాయవాదిగా ఉన్న ఆ పార్టీ నేత అభిషేక్ మను సింఘ్విని మరోసారి పెద్దల సభకు పంపే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక, రెండో స్థానం కోసం తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లోని పలువురు నేతలు ఎవరికి వారు రాజ్యసభ కోసం ప్రయత్నాలు చేసుకుంటుండగా, ఈసారి రెడ్డి, బీసీ, ఎస్టీ వర్గాల్లో ఒకరికి చాన్స్ ఉందనే చర్చ గాంధీభవన్ వర్గాల్లో జరుగుతోంది.
ఇక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటింది. అయితే రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక.. రెండు దఫాలుగా ముగ్గురిని పెద్దల సభకు పంపించారు. ఇందులో ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నేత రేణుకా చౌదరి, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, అభిషేక్ మును సింఘ్వి ఉన్నారు. అయితే సింఘ్వీకి రెన్యువల్ కావడం దాదాపు ఖరారైనట్టు తెలుస్తోంది. ఇక రెండో పోస్టు కోసం రెడ్డి, బీసీ లేదంటే ఎస్టీ వర్గాల నేతల పేర్లను హైకమాండ్ పరిశీలిస్తునట్టు సమాచారం.
ముఖ్యంగా మంత్రివర్గంలో స్థానం లేని లంబాడా సామాజిక వర్గానికి ఈ సీటు కేటాయించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రచారం సాగుతోంది. రాష్ట్రంలో గణనీయ సంఖ్యలో ఓటర్లున్న లంబాడా సామాజిక వర్గానికి మంత్రివర్గంలో స్థానం లేకపోవడం, ఇప్పటివరకు నల్లగొండ జిల్లాకు చెందిన శంకర్ నాయక్ కు మాత్రమే ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చారు. అటు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ల విషయంలో పెద్దగా ప్రాధాన్యం కల్పించని నేపథ్యంలో ఈసారి బంజారా నాయకుడిని పెద్దల సభకు పంపే విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిశీలిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ కోటాలో తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర మాజీ చైర్మన్, ప్రస్తుత ట్రైకార్ చైర్మన్ తేజావత్ బెల్లయ్య నాయక్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. మరోవైపు ఇదే సామాజికవర్గం నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ పేరును కొందరు నేతలు హైకమాండ్ కు సూచించినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది.
మరోవైపు సామాజిక సమీకరణాల్లో భాగంగా బీసీలకు మరో అవకాశం ఇచ్చే అంశాన్నీ కాంగ్రెస్ పరిశీలిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ జాబితాలో మాజీ ఎంపీ వీహెచ్, టీపీసీసీ ప్రచార కమిటీ మాజీ చైర్మన్ మధుయాష్కీగౌడ్ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడు వేం నరేందర్ రెడ్డి పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. ప్రణాళిక సంఘం వైస్ చైర్మన్ జి. చిన్నారెడ్డి కూడా ఇప్పటికే ఢిల్లీ పెద్దలను కలిసి తనకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు.
ఇక, రైతు కమిషన్ చైర్మన్ ఎం. కోదండరెడ్డి కూడా తన సేవలకు గుర్తింపుగా పెద్దల సభకు పంపుతారని ఆశిస్తున్నారు. జగిత్యాల నియోజకవర్గ రాజకీయ పరిణామాల్లో అసంతృప్తితో ఉన్న సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి పేరును కూడా పార్టీ పరిశీలిస్తున్నట్టు సమాచారం. వీరితో పాటు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి, ఉప రాష్ట్రపతిగా ఇండియా కూటమి నుంచి పోటీ చేసిన జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి పేరు కూడా ప్రచారంలో ఉంది. అయితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డ మాత్రం జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
ఇక్కడే మరో చర్చ సైతం జరుగుతోంది. టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ను పెద్దల సభకు పంపుతారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఆయన తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసి.. ఎంపీగా వెళ్తారని టాక్. ఎందుకంటే.. మంత్రి అజారుద్దీన్ ఏఫ్రిల్ నెలఖరులోపు ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కావాల్సి ఉంది. ఆయన ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ కానీ పక్షంలో మంత్రి పదవి రద్దు అవుతుంది. అందుకే టీపీసీసీ ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అవసరమైతే మహేశ్ గౌడు రాజ్యసభకు పంపి, ఆయన స్థానంలో ఎమ్మెల్యే కోటా ఎమ్మెల్సీగా అజారుద్దీన్ ను ఎంపిక చేసే అవకాశాలను కూడా పార్టీ పరిశీలిస్తున్నట్టు సమాచారం. మొత్తంమీద ఒక్క ఎంపీ పదవి కోసం అరడజన్కు పైగా నేతలు ఆసక్తి చూపిస్తుండటంతో.. పెద్దల సభకు ఎవరు నామినేట్ అవుతారనేది మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.
Also Read: Collectors Transfer: మున్సిపల్ ఎన్నికల ఎఫెక్ట్.. తెలంగాణలో 10 జిల్లాల కలెక్టర్లు బదిలీ
Also Read: Owaisi On Modi: మోడీపై ఇజ్రాయిల్ పర్యటనపై ఒవైసీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.