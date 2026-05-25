/Telangana Ration Cards: తెలంగాణ ప్రజలకు షాకింగ్ న్యూస్..రేషన్ కార్డులను రద్దు చేస్తున్న ప్రభుత్వం..ఎందుకంటే?

Telangana Ration Card Cancellation: తెలంగాణలో అర్హులైన పేదలకు మాత్రమే ప్రభుత్వ పథకాలు అందాలనే లక్ష్యంతో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డుల ఏరివేత కార్యక్రమాన్ని ముమ్మరం చేసింది. గత కొంతకాలంగా సాగుతున్న ఈ విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నెలకు రూ.50 వేల నుండి రూ.2 లక్షల వరకు జీతాలు తీసుకునే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు, అధిక ఆదాయం ఉన్న ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా రేషన్ కార్డులు కలిగి ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
గతంలో కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు తమ తల్లిదండ్రుల కార్డుల్లోనే కొనసాగడం వల్ల వారి వివరాలు బయటకు రాలేదు. కానీ, ఇటీవల తల్లిదండ్రుల నుండి విడిపోయి ప్రత్యేకంగా కొత్త కార్డులు పొందడంతో, డేటా విశ్లేషణ ద్వారా వీరి అసలు ఆదాయ వివరాలు బహిర్గతమయ్యాయి. తప్పుడు సమాచారంతో ఇన్నాళ్లూ ప్రభుత్వ సబ్సిడీలను, పథకాలను పొందుతున్న ఇలాంటి వారి కార్డులను పౌరసరఫరాల శాఖ వెంటనే రద్దు చేస్తోంది.
ఎవరి రేషన్ కార్డులు కట్ అవుతాయి?
ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నిబంధనల ప్రకారం కింది అర్హతలు దాటిన వారి రేషన్ కార్డులను అధికారులు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన అనంతరం రద్దు చేస్తున్నారు. ఏడాదికి రూ.6 లక్షల కన్నా ఎక్కువగా ఆదాయం ఉన్నవారు.. అలాగే ప్రతిఏటా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్న వారితో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 3.20 ఎకరాల కంటన్నా ఎక్కువ భూమి (మాగాణి) లేదా 7.20 ఎకరాల మెట్ట భూమి కలిగి ఉన్న వారికి కూడా రేషన్ కార్డులను రద్దు చేస్తున్నారు.
క్షేత్రస్థాయిలో ముమ్మర తనిఖీలు
ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు. ఆధార్ లింకేజ్, ఐటీ రిటర్న్స్ ఆధారంగా అనుమానిత అకౌంట్లను స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నారు. అర్హులైన పేద ప్రజలకు ఎటువంటి అన్యాయం జరగకుండా చూస్తూనే, వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తున్న ఐటీ ఉద్యోగులు, ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఐటీ పన్ను చెల్లింపుదారుల రేషన్ కార్డులను పూర్తిగా తొలగిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook