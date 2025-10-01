Ration Shops Close: తెలంగాణలో నేటి నుంచి రేషన్ దుకాణాలు బంద్..

Ration Shops Close: తెలంగాణలో రేషన్ షాపుల యాజమానుల పరిస్థితి దీనంగా మారింది. ప్రభుత్వం గత కొన్నేళ్లుగా తమకు ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు ఇవ్వకపోవడంతో తమ బకాయిలు చెల్లించే వరకు రేషన్ షాపులు తెరిచే ప్రసక్తే లేదని భీష్మించుకు కూర్చుకొన్నారు. కొంత మంది తెలంగాణ రేషన్ దుకాణాల నిర్వాహకులు బ్రతుకు గాలిలో దీపంలా మారిందన్నారు. ప్రభుత్వం కూడా తమ పట్ల చిన్న చూపు చూస్తుందనేది వాళ్ల అభిప్రాయం. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తమ బకాయిలు చెల్లించేవరకు బియ్యం పంపిణీ చేసేది లేదని ప్రకటించింది. పెండింగ్ లో ఉన్న గత 5 నెలల కమీషన్ తోపాటు గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే 33 జిల్లాల్లో కలెక్టర్లకి వినతి పత్రాలు ఇచ్చారు రేషన్ డీలర్ల సంఘం నాయకులు. గతంలో సమ్మె చేసినప్పుడు ఇచ్చిన హామీలకు కూడా ఇంతవరకు అమలు చేయలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
గతంలో కూడా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా తమ సమస్యలను విని పరిష్కరిస్తామని హామి ఇచ్చారు. కానీ ఆ తర్వాత అంతా షరా మాములే అయింది పరిస్థితి. దీంతో 2023లో అధికారంలో వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత రేషన్ షాపు డీలర్ల సమస్యకు పరిష్కారంతో పాటు వారికి గౌరవ వేతనం ఇస్తానని మాట ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ ఏర్పడి దాదాపు రెండేళ్లు కావొస్తున్న ఇప్పటికీ వాటిపై అతీగతీ లేదు. మరోవైపు రేషన్ డీలర్స్ లో కొంత మంది ప్రజలకు అందాల్సిన రేషన్ సరుకులను దొడ్డి దారిన హోటల్స్ కు ఇతర వ్యాపారస్తులకు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా అమ్మేస్తున్నారు. ఇందులో తిలా పాపం తలా పిడెకెడు అన్నట్టు అందులో అధికారులు, కొంత మంది రాజకీయ నేతల ప్రమేయం కూడా ఉంది. ఇక రేషన్ డీలర్స్ లో చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు బినామీలే ఎక్కువ ఉన్నారు. పేరుకు రేషన్ షాపు పేరుతో దందాలు చేయడం కొంత మందికి పరిపాటిగా మారింది. ఇలాంటి వారి వల్ల నిజాయతీగల రేషన్ షాప్ ల వారికీ చెడ్డ పేరు వస్తోంది.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.