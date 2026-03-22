Telangana RGUKT Holidays 2026: తెలంగాణ విద్యార్థులకు ముఖ్యగమనిక. రేపటి నుంచి వరుస సెలవులను ప్రకటించింది రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జీ అండ్ టెక్నాలజీస్ యాజమాన్యం. బాసరలోని ఈ కాలేజీలో చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని ఇటీవలే అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందిన కారణంగా నిరసనలు తెలియజేసేందుకు విద్యార్థి సంఘాలు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ కాలేజీ యాజమాన్యం మార్చి 23 నుంచి నిరవధిక సెలవులను ప్రకటించింది. క్యాంపస్లో వైద్య సౌకర్యాలు సరిపోవడం లేదని విద్యార్థులు ఆరోపించడంతో పాటు, మృతుని కుటుంబానికి రూ.50 లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మెదక్ జిల్లాకు చెందిన పీయూసీ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థిని మల్లిపూడి తేజస్విని మరణంతో ఈ నిరసనలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మృతికి నిరసనగా విద్యార్థి చేస్తున్న ఆందోళనలకు రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్ (RGUKT) మార్చి 23 నుంచి సెలవులను ప్రకటించింది.ప్రీ-యూనివర్సిటీ కోర్సు (PUC) ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు.. అలాగే ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు సెలవులను ప్రకటించింది.
విద్యార్థిని మృతి తర్వాత క్యాంపస్లో వైద్య సౌకర్యాలు సరిపోవడం లేదని ఆరోపిస్తూ జరుగుతున్న నిరసనల నేపథ్యంలో, విద్యా క్యాలెండర్కు అంతరాయం కలగకుండా నివారించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆదివారం జారీ చేసిన ఒక ప్రకటనలో అధికారులు తెలిపారు. అయితే క్లాసులు తిరిగి ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారనే విషయాన్ని త్వరలోనే తెలియజేస్తామని వారు అన్నారు. దీంతో విద్యార్థులు ఈ విరామాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని యూనివర్సిటీ అధికారులు సూచించారు.
మెదక్ జిల్లాలోని రామచంద్రపురానికి చెందిన 17 ఏళ్ల తేజస్విని, లుకేమియా వ్యాధితో హైదరాబాద్లోని గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మార్చి 16న మరణించింది. తేజస్విని మృతికి కారణం క్యాంపస్లో వైద్య సౌకర్యాలు సరిగా లేకపోవడమే అనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీంతో తేజస్విని మృతికి న్యాయంగా కుటుంబానికి రూ.50 లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థులు మార్చి 17న నిరసనలు చేపట్టారు.
యూనివర్సిటీ వైస్-ఛాన్సలర్ కార్యాలయం వద్ద విద్యార్థులు నిరసన ప్రదర్శన చేసి, న్యాయం కోరుతూ నినాదాలు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, తేజస్విని తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వం న్యాయం, తగిన పరిహారం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. వారు శుక్రవారం ఆర్జీయూకేటీ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు.
