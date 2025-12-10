Telangana Rising Global Summit Drone Show: రైజింగ్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025.. భారీ డ్రోన్ షో నిర్వహించారు. ముగింపు వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. 3 వేల డ్రోన్లతో ఈ షోని నిర్వహించారు. రైజింగ్ తెలంగాణ ముగింపు వేడుక మరింత ఆకట్టుకుంది. చూపరులందర్నీ విశేషంగా ఆకట్టుకోవటంతో ఇది గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు సాధించింది. 3000 డ్రోన్లను ఉపయోగించి ఈ షో నిర్వహించారు. అయితే యూఏఈ పేరిట ఉన్న రికార్డును తెలంగాణ ఇప్పుడు బ్రేక్ చేసింది. 231 డ్రోన్లతో అబుదాబిలో షో నిర్వహించడంతో అది గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ నమోదయింది. ఆ రికార్డును తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో నిర్వహించిన డ్రోన్ షో బ్రేక్ చేసింది. 3 వేల డ్రోన్లతో ఈ ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 లక్ష్యాలను వివరిస్తూ ప్రత్యేక థీమ్తో ఈ డ్రోన్ షో నిర్వహించారు.
ఈ డ్రోన్ షో తెలంగాణ లక్ష్యాలకు సంబంధించి ఈ షో నిర్వహించారు. హాజరైన గిన్నిస్ బుక్ ప్రతినిధులు సర్టిఫికెట్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అందజేశారు. ఈ గ్లోబల్ సమ్మె 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్లు ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దడం. మంగళవారం రాత్రి దీనికి సంబంధించిన దార్శనిక పత్రాన్ని కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిన్న రాత్రి తో ముగిసింది. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా, ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు, నీతి అయోగ్ వైస్ చైర్మన్ సుమన్ బేరి, కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ ఆర్థికవేత్త మురళీధరన్,ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, సినీ నటుడు చిరంజీవి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఈ డాక్యుమెంట్ కోర్, ప్యూర్, రేర్ లక్ష్యంగా ఆ రంగాల్లోని డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరించారు. మొత్తంగా ఈ నివేదికను ఆర్థికవేత్తలు, ప్రభుత్వాధికారులు తయారు చేశారు. అభివృద్ధి, ఆకర్షణ, పాలనలో పారదర్శకత, నిర్ణయాలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఫ్యూచర్ సిటీ, మూసి పునరుజ్జీవనం, రీజినల్ రింగ్ రోడ్, బుల్లెట్ రైలు కారిడార్ల వంటి ప్రాజెక్టులు గేమ్ ఛేంజర్.తెలంగాణ విజన్ డాక్యుమెంట్ అమలు పరచడంలో తన వంతు కృషి చేస్తానని ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు తెలిపారు. 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్లు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ ఛాలెంజ్ కొంచెం కష్టమే.. అయినా సాధ్యమే అన్నారు. ఒకప్పుడు తెలంగాణ పేదరికం, వెనుకబాటు తనంతో ఉండేది. ప్రస్తుతం అభివృద్ధి దిశలో పయనిస్తుందని చెప్పారు.
తెలంగాణ విజన్ 2014 కీలక అంశాలు..
ఇంకా తెలంగాణ విషయం 2014లో కీలక అంశాలు 247 నాటికి మూడు ట్రీలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యం 10 కీలక వ్యూహాలతో డాక్యుమెంట్. పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, పర్యాటకాన్ని రక్షించడం, ప్రజల ఆకాంక్షలను అనుకూలంగా రూపకల్పన చేయడమే ప్రధాన ఉద్దేశం.
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ ముగింపు వేడుకలో భారీ డ్రోన్ షో.
తెలంగాణ రైజింగ్-2047 లక్ష్యాలు వివరించే థీమ్లతో డ్రోన్ షో. గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు సాధించేలా 3 వేల డ్రోన్లతో ప్రత్యేక ప్రదర్శన.#TelanganaGlobalSummit #TelanganaRisingGlobalSummit2025 #Telangana pic.twitter.com/qGmjZkXR7k
— Telugu Stride (@TeluguStride) December 9, 2025
నేను ఓ మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చా.. సీఎం
తెలంగాణ రైజింగ్ సమ్మిట్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ విజన్ డాక్యుమెంట్ లక్ష్యాలు పేదలు, రైతుల చుట్టూ తిరుగుతాయి. నేను కూడా ఓ మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చా.. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీతో కలిసి పెరిగా. వారి సమస్యలు తెలుసు. వ్యవసాయం, విద్యా, కమ్యూనికేషన్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నామని చెప్పారు. ఇక జపాన్, కొరియా, చైనా, సింగపూర్ మాకు రోల్ మోడల్స్ అభివృద్ధిలో వాటితోనే పోటీపడతామని డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణలో భాగంగా ఆయన పేర్కొన్నారు.
సమాన అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యం..
ఇక తెలంగాణ విజన్ డాక్యుమెంట్ రూపొందించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నీతి అయోగ్, ఐఎస్బీ, కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రజల సూచనలు సలహాలతో డాక్యుమెంట్ రూపొందించారు. ఈ 83 పేజీల తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో డాక్యుమెంట్ ఆయన ఆవిష్కరించారు. స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు కల్పించేందుకే ఈ డాక్యుమెంట్ను తీసుకొచ్చామన్నారు.
ఒకే వేదికపై తెచ్చి..
ఈ గ్లోబల్ సమ్మిట్కు చిరంజీవి కూడా వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశంసించారు. అన్ని రంగాలను ఒకే వేదికపై తెచ్చి గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహించడం సీఎం రేవంత్ రెడ్డికే సాధ్యమైందని ప్రశంసించారు. ఇంత గొప్ప సభకు తనను ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదాలు. సల్మాన్ ఖాన్ వంటి బాలీవుడ్ దిగ్గజాలు కూడా ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టడం విశేషం. హైదరాబాద్ను వరల్డ్ సినీ హబ్గా మార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు.
ఇదీ చదవండి: కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ కానుక.. ప్రతినెలా 150 యూనిట్ల విద్యుత్ ఉచితం..!
ఇదీ చదవండి: Video: పెళ్లిలో డ్యాన్స్ చేస్తుండగా కుప్పకూలిన రూఫ్.. పరిస్థితి విషమం డ్రోన్ విజువల్ వైరల్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook