English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Rising Telangana: ప్రతిష్టాత్మకంగా రైజింగ్‌ తెలంగాణ 2047.. భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు, అతిరథ మహారథుల రాక..!

Rising Telangana: ప్రతిష్టాత్మకంగా రైజింగ్‌ తెలంగాణ 2047.. భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు, అతిరథ మహారథుల రాక..!

Telangana Rising Global Summit: రైజింగ్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమితి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్నారు. ఉజ్వల తెలంగాణలో పాలు పంచుకోండి.. అనే నినాదంతో ప్రజా ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ ఈ సమ్మెకు అతిరథ మహారథులు కూడా రానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ సదస్సు డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో నిర్వహిస్తున్నారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 29, 2025, 04:26 PM IST

Trending Photos

Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!
6
gold investment
Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!
Money Saving Tips: పిల్లలకు డబ్బు విలువ చెప్పాల్సిందే.. ఈ 5 విషయాలకు పిల్లలకు చెబితే.. ఏడాదికి 1లక్ష వరకు పొదుపు చేయడం పక్కా..!!
6
Money Saving Tips
Money Saving Tips: పిల్లలకు డబ్బు విలువ చెప్పాల్సిందే.. ఈ 5 విషయాలకు పిల్లలకు చెబితే.. ఏడాదికి 1లక్ష వరకు పొదుపు చేయడం పక్కా..!!
Tirumala: వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. తొలిరోజే 4.60 లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్‌..!
5
Tirumala Vaikunta Dwara Darshan
Tirumala: వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. తొలిరోజే 4.60 లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్‌..!
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
7
kokapet land auction
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
Rising Telangana: ప్రతిష్టాత్మకంగా రైజింగ్‌ తెలంగాణ 2047.. భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు, అతిరథ మహారథుల రాక..!

Telangana Rising Global Summit: ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తుండి పోయేలా ఉజ్వల తెలంగాణ పాలు పంచుకోండి.. అనే నినాదంతో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమితి నిర్వహిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్ భారత ఫ్యూచర్ సిటీ లో ఈ సదస్సు జరగనుంది. దీనికి ముందస్తుగానే భారీ ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేశారు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తుంది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ సదస్సుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు. ప్రధానంగా ఈ సదస్సుకు ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. మూడు హెలీప్యాడ్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. యుద్ధప్రాతిపాదికన పనులు జరుగుతున్నాయి. 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ సదస్సు విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈవెంట్ డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో నిర్వహించనుండగా పార్కింగ్‌కు కూడా ప్రత్యేకమైన స్థలాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అతి ముఖ్యమైన వాహనాలకు మాత్రమే లోపలికి ఎంట్రీ ఉంటుంది.

అంతేకాదు ఈ ఈవెంట్‌లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ ఎత్తున పోలీసు బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. విద్యుత్ సమస్యలు రాకుండా ప్రత్యేకంగా 200 మందికి పైగా అతిథులు కూర్చునేలా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

 ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం లయనల్‌ మెస్సీ హైదరాబాద్‌కు రానున్న సంగతి తెలిసిందే.  ప్రత్యేక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక రెండు రోజులపాటు జరిగే ఈ సదస్సులో తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 డాక్యుమెంట్‌ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించనున్నారు.

2047 నాటికి వికసిత్‌ భారత్‌ అంటే మన జాతీయ అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా తెలంగాణ రైజింగ్‌ 2047 పత్రం తయారు చేశారు.

 ఇక హైదరాబాద్ లో నిర్వహిస్తున్న అత్యంత భారీ సమావేశం ఫ్యూచర్‌ సిటీ వేదికగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సదస్సుకు బ్రిటన్ మాజీ ప్రధాని టోనీ బ్లెయిర్, ట్రంప్ మీడియా అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ డైరెక్టర్ లిరిక్స్ లీడర్ తో పాటు రాయల్ ఫ్యామిలీ సభ్యులు, యూఏఈ రాజ వంశానికి చెందిన డైరెక్టర్ షేక్ బిన్ ఫైజల్ ఆల్ కసిమి కూడా హాజరవుతున్నారు.

 మాండై వైల్డ్ లైఫ్ గ్రూప్ సీఈఓ బెండెడ్ నియో డు యు డోర్ సే గ్రూప్ హెడ్ లుట్విన్ హింజెల్ మాన్ వ్యవస్థాపకులు కూడా ఈ సదస్సుకు హాజరవుతున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ భారీ ఎత్తున సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తంగా 3వేల మందికి ప్రముఖులకు ప్రభుత్వం ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ సదస్సులో ప్లాస్టిక్ ఉపయోగాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేశారు.ప్రత్యేకంగా ఓ స్టార్‌ హోటల్‌కు ఆహార సరఫరాను కూడా అప్పగించారు. హెచ్‌ఎండీఏ అందంగా వేదిక పరిసరా ప్రాంతాలను తీర్చిదిద్దుతోంది.

Also Read:​ సినీ పరిశ్రమకు క్రమశిక్షణ ముఖ్యం.. ‘అఖండ 2’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో బాలకృష్ణ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana Rising Global SummitTelangana Rising 2047Telangana Global Summit HyderabadRevanth Reddy Summit

Trending News