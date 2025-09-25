English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana RTC: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగ గిఫ్ట్‌'.. రూ.5.50 లక్షలు గెలుచుకునే ఛాన్స్‌!

Telangana RTC Cash Prize Passengers Get Rs 5 Lakhs: ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు భారీ శుభవార్త. తెలంగాణలో బస్సు ఎక్కితే చాలు రూ.5.50 లక్షలు గెలుచుకునే బంపర్‌ ఆఫర్‌. దీనికి చేయాల్సిందల్లా ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కితే చాలు. లక్షల్లో బహుమతులు గెలుచుకోవచ్చు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 25, 2025, 10:30 PM IST

Trending Photos

500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
8
500 Rupees note
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
Vivo T4 Pro 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.7 వేలకే vivo T4 Pro 5G మొబైల్‌..
6
Vivo T4 5G Price
Vivo T4 Pro 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.7 వేలకే vivo T4 Pro 5G మొబైల్‌..
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
5
BSNL New Recharge Plan
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
Moola Nakshatra in Navratri 2025: దేవీ నవరాత్రుల్లో మూల నక్షత్రం ఎప్పుడు..?.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే చదువు, ఉద్యోగ రంగంలో గొప్పశుభయోగాలు..
6
Navratri 2025
Moola Nakshatra in Navratri 2025: దేవీ నవరాత్రుల్లో మూల నక్షత్రం ఎప్పుడు..?.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే చదువు, ఉద్యోగ రంగంలో గొప్పశుభయోగాలు..
Telangana RTC: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగ గిఫ్ట్‌'.. రూ.5.50 లక్షలు గెలుచుకునే ఛాన్స్‌!

Telangana RTC Cash Prize: పండుగల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. ప్రత్యేక బస్సులు భారీగా వేస్తూనే అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తోంది. దసరా, దీపావళి పండుగ సందర్భంగా బంపర్‌ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. దసరా సమయంలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం చేస్తే చాలు రూ.లక్షల్లో గెలుపొందే ఛాన్స్‌ అవకాశం వచ్చింది. బస్సు ఎక్కితే బోలెడు బహుమతులు లభించనున్నాయి. తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రకటించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Revanth Reddy Shock: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి మాజీ ఎమ్మెల్యే సోదరులు

దసరా పండుగ నేపథ్యంలో తమ బస్సుల్లో ప్రయాణించేవారికి లక్కీ డ్రా నిర్వహించాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ఈ లక్కీ డ్రాలో రీజియన్‌కి ముగ్గురు చొప్పున 33 మందికి రూ.5.50 లక్షల విలువ బహుమతులను అందించనుంది. ఒక్కో రీజియన్‌కు ప్రథమ బహుమతి రూ.25 వేలు, ద్వితీయ బహుమతి రూ.15 వేలు, తృతీయ బహుమతి రూ.10 వేలు చెల్లిస్తామని ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. ఈ లక్కీ డ్రాలో పాల్గొనాలంటే ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 6వ తేదీ వరకు ఈ ఆఫర్‌ ప్రకటన చేసింది.

Also Read: Chiranjeevi Letter: బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలు దుమారం.. మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి సంచలన లేఖ

ఈ బస్సుల్లోనే ప్రయాణిస్తే..
టీజీఎస్ఆర్టీసీకి చెందిన హైఎండ్ బస్సులు సెమీ డీలక్స్, మెట్రో డీలక్స్, డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, లహారి నాన్ ఏసీతో పాటు అన్ని రకాల ఏసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించిన వారు ఈ పోటీకి అర్హులు. బహుమతి పొందాలంటే ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణం పూర్తయిన తర్వాత టికెట్‌పై తమ పూర్తి పేరు, ఫోన్ నంబర్‌ రాసి బస్ స్టేషన్‌లో ఏర్పాటుచేసిన డ్రాప్ బాక్స్ ల్లో వేయాల్సి ఉంటుంది.

Also Read: Senior Citizens: హైదరాబాద్‌ వృద్ధులకు భారీ శుభవార్త.. పోలీస్‌ శాఖ 'గోల్డెన్‌ కేర్‌'కు శ్రీకారం

తేదీలు..
ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 6 వరకు చేసిన ప్రయాణాలను మాత్రమే లక్కీ డ్రాకి సంస్థ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ముందస్తు రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు ఈ లక్కీ డ్రాలో పాల్గొనవచ్చు. 

ఎలా పొందాలి..
లక్కీ డ్రా అనంతరం డ్రాప్ బాక్స్‌లను సంబంధిత ఆర్ఎం కార్యాలయాలకు చేర్చి ప్రతి రీజియన్ పరిధిలో లక్కీ డ్రా నిర్వహించి ముగ్గురి చొప్పున విజేతలను అక్టోబర్ 8వ తేదీన అధికారులు ఎంపిక చేస్తారు. లక్కీ డ్రాలో గెలుపొందిన వారికి నగదు బహుమతులు అందించనుంది.

దసరా లక్కీ డ్రాలో ప్రయాణికులు పాల్గొనాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీ వీసీ సజ్జనర్ సూచించారు. లక్కీ డ్రాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలకు టీఎస్‌ఆర్టీసీ కాల్‌ సెంటర్‌ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033 తో పాటు స్థానిక డిపో మేనేజర్లను సంప్రదించాలని తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana RTCDussehraCash PrizepassengersRTC passengers

Trending News