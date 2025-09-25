Telangana RTC: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగ గిఫ్ట్‌'.. రూ.5.50 లక్షలు గెలుచుకునే ఛాన్స్‌!

Telangana RTC Cash Prize: పండుగల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. ప్రత్యేక బస్సులు భారీగా వేస్తూనే అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తోంది. దసరా, దీపావళి పండుగ సందర్భంగా బంపర్ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. దసరా సమయంలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం చేస్తే చాలు రూ.లక్షల్లో గెలుపొందే ఛాన్స్ అవకాశం వచ్చింది. బస్సు ఎక్కితే బోలెడు బహుమతులు లభించనున్నాయి. తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రకటించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
దసరా పండుగ నేపథ్యంలో తమ బస్సుల్లో ప్రయాణించేవారికి లక్కీ డ్రా నిర్వహించాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ఈ లక్కీ డ్రాలో రీజియన్కి ముగ్గురు చొప్పున 33 మందికి రూ.5.50 లక్షల విలువ బహుమతులను అందించనుంది. ఒక్కో రీజియన్కు ప్రథమ బహుమతి రూ.25 వేలు, ద్వితీయ బహుమతి రూ.15 వేలు, తృతీయ బహుమతి రూ.10 వేలు చెల్లిస్తామని ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. ఈ లక్కీ డ్రాలో పాల్గొనాలంటే ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 6వ తేదీ వరకు ఈ ఆఫర్ ప్రకటన చేసింది.
ఈ బస్సుల్లోనే ప్రయాణిస్తే..
టీజీఎస్ఆర్టీసీకి చెందిన హైఎండ్ బస్సులు సెమీ డీలక్స్, మెట్రో డీలక్స్, డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, లహారి నాన్ ఏసీతో పాటు అన్ని రకాల ఏసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించిన వారు ఈ పోటీకి అర్హులు. బహుమతి పొందాలంటే ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణం పూర్తయిన తర్వాత టికెట్పై తమ పూర్తి పేరు, ఫోన్ నంబర్ రాసి బస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటుచేసిన డ్రాప్ బాక్స్ ల్లో వేయాల్సి ఉంటుంది.
తేదీలు..
ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 6 వరకు చేసిన ప్రయాణాలను మాత్రమే లక్కీ డ్రాకి సంస్థ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ముందస్తు రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు ఈ లక్కీ డ్రాలో పాల్గొనవచ్చు.
ఎలా పొందాలి..
లక్కీ డ్రా అనంతరం డ్రాప్ బాక్స్లను సంబంధిత ఆర్ఎం కార్యాలయాలకు చేర్చి ప్రతి రీజియన్ పరిధిలో లక్కీ డ్రా నిర్వహించి ముగ్గురి చొప్పున విజేతలను అక్టోబర్ 8వ తేదీన అధికారులు ఎంపిక చేస్తారు. లక్కీ డ్రాలో గెలుపొందిన వారికి నగదు బహుమతులు అందించనుంది.
దసరా లక్కీ డ్రాలో ప్రయాణికులు పాల్గొనాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీ వీసీ సజ్జనర్ సూచించారు. లక్కీ డ్రాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలకు టీఎస్ఆర్టీసీ కాల్ సెంటర్ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033 తో పాటు స్థానిక డిపో మేనేజర్లను సంప్రదించాలని తెలిపారు.
