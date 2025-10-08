English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Jobs: గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 60 వేల జీతంతో తెలంగాణ ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

Jobs: గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 60 వేల జీతంతో తెలంగాణ ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

RTC Jobs: నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. తెలంగాణ ఆర్టీసీలో డ్రైవర్‌, శ్రామిక్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. మొత్తం పోస్టుల ఖాళీల సంఖ్య 1,743. అక్టోబర్ 8 నుంచి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా.. అప్లయ్ చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ అక్టోబర్ 28. ఆన్‌లైన్‌లో అప్లయ్ చేసుకోవాలి.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 8, 2025, 07:34 PM IST

మొత్తం ఖాళీలు, అర్హతలు ఇవే..
ఇందులో వెయ్యి డ్రైవర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. 743 శ్రామిక్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఆయా పోస్టులను బట్టి ఐటీఐ, టెన్త్ పాస్ అయి ఉండాలి. అలాగే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగుండాలి. పని చేసిన అనుభవం కూడా ఉండాలి.

వయోపరిమితి..
1. 2025 జూలై 1కి డ్రైవర్‌ పోస్టులకు 22 నుంచి 35 ఏళ్లు ఉండాలి.
2. శ్రామిక్‌ పోస్టులకు 18 నుంచి 30 ఏళ్లు మించకూడదు.
3. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు.. ఈఎస్‌ఎం అభ్యర్థులకు మూడేళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు.

వేతనం వివరాలు..
డ్రైవర్‌ పోస్టుకు నెలకు.. రూ.20,960 – రూ.60,080
శ్రామిక్‌ పోస్టుకు నెలకు రూ.16,550 – రూ.45,030.

అప్లికేషన్ ఫీజు..
* డ్రైవర్‌ పోస్టులకు ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ. 300, ఇతరులకు రూ. 600.
* శ్రామిక్‌ పోస్టులకు రూ. 200, ఇతరులకు రూ.400.
* అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవాలి.

ఎంపిక విధానం..
* ఫిజికల్ మెజర్‌మెంట్ (పీఎంటీ)
* మెడికల్
* డ్రైవింగ్ టెస్ట్‌.

