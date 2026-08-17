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Mee Ticket App: అన్నీ సేవలకు ఒకటే యాప్‌.. 'మీ టికెట్‌' యాప్‌లో ఆర్టీసీ, మెట్రో, ఆటో, క్యాబ్ సేవలు

Telangana RTC Ready To Launch Mee Ticket App: రవాణా కోసం ఇకపై ఏది ఎక్కినా ఒకటే యాప్‌ ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకుని ఎంచక్కా ప్రయాణం చేయవచ్చు. యాప్‌లోనే అన్నింటికీ ఒకటే టికెట్‌ తీసుకుని రాకపోకలు సాగించవచ్చు. తెలంగాణ ఆర్టీసీ తీసుకురాబోతున్న 'మీ టికెట్‌' యాప్‌ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 17, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:43 PM IST
Mee Ticket App: అన్నీ సేవలకు ఒకటే యాప్‌.. 'మీ టికెట్‌' యాప్‌లో ఆర్టీసీ, మెట్రో, ఆటో, క్యాబ్ సేవలు
Image Credit: Telangana RTC Mee Ticket App

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Mee Ticket App: అన్నీ సేవలకు ఒకటే యాప్‌.. 'మీ టికెట్‌' యాప్‌లో ఆర్టీసీ, మెట్రో, ఆటో, క్యాబ్ సేవలు
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