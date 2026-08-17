RTC Mee Ticket App: ప్రయాణికులకు సులభంగా.. అత్యంత వేగంగా సేవలు అందించేందుకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ వినూత్న కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకుని ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ సేవలను అత్యంత వేగంగా అందించేలా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మరో కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై అన్ని రవాణా సేవలకు సంబంధించి ఒకటే యాప్ను తీసుకువస్తూ ఆర్టీసీ నిర్ణయం తీసుకుంది. మీసేవ ఆధ్వర్యంలో 'మీటికెట్' యాప్ రూపకల్పనకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఒకే డిజిటల్ వేదికపైకి ప్రజారవాణా సేవలు తీసుకురావాలని ఆర్టీసీ భావిస్తోంది.
సరికొత్త ఆలోచనలతో ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన సేవలు అందించేందుకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ కృషి చేస్తోంది. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మరింత ఆధునికీకరించడమే కాకుండా ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన.. సులువైన సేవలు అందించేందుకు మీసేవ ద్వారా వినూత్నంగా ‘మీ టికెట్’ యాప్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ప్రయాణ రంగానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల సేవలను ఒకే డిజిటల్ గొడుగు కిందికి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఆర్టీసీ సంస్థ ఈ యాప్ను రూపొందిస్తోంది.
'మీటికెట్' యాప్ విశేషాలు
ఆర్టీసీ కొత్తగా తీసుకురాబోతున్న మీ టికెట్ యాప్తో అన్ని రవాణా వ్యవస్థలు ఒకటే వేదికపై రానున్నాయి. ఆర్టీసీ, మెట్రో రైలు, ఆటోలు, క్యాబ్స్ వంటి అన్ని ప్రధాన రవాణా వ్యవస్థలు ఈ యాప్లో అనుసంధానం చేయాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ప్రయాణికుడు ఒకే చోట ఆర్టీసీ లేదా మెట్రో టికెట్తో పాటు తన గమ్యస్థానానికి తగినట్లుగా ఆటో లేదా క్యాబ్ను కూడా ముందస్తుగా బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కొత్తగా తీసుకురాబోతున్న మీ టికెట్ యాప్తో సాధ్యం కానుంది.
మీ టికెట్ యాప్తో ప్రయాణికులు చెల్లించిన రుసుమును ఆయా రవాణా విభాగాలు/భాగస్వాములకు ఎప్పటికప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జమ అవుతుంది. ఆధునిక చెల్లింపుల వ్యవస్థ మీ టికెట్ యాప్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. 'మీటికెట్' అనేది ఒక ఉమ్మడి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్గా పనిచేస్తుంది. దీని ద్వారా ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లతోపాటు ఇతర రవాణాదారులు భాగస్వాములుగా చేరి ప్రయాణికులకు నేరుగా సేవలు అందించి లబ్ధి పొందవచ్చు. వినియోగదారుడు తనకు కావలసిన రవాణా విధానాన్ని ఎంచుకుని ఒకే టికెట్/యాప్ ద్వారా సమగ్రమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని పొందేందుకు ఈ విధాసం దోహదపడుతుంది. ప్రయాణికుడు చెల్లించిన డబ్బు ఆయా రవాణా విభాగాలకు ఎప్పటికప్పుడు చేరుతుంది.