Telangana RTC: రాఖీ పౌర్ణమికి తెలంగాణ మహిళల 'రికార్డు ప్రయాణం'.. ఆర్టీసీ లెక్కలు ఇవే!

Telangana RTC Passenger Record Bus Journey Occasion Of Raksha Bandhan: రాఖీ పౌర్ణమికి తెలంగాణ ఆర్టీసీ భారీ డిమాండ్‌ వచ్చింది. రికార్డు మేర బస్సులో ప్రయాణికులు ప్రయాణించారు. మహిళలతోపాటు సాధారణ ప్రయాణికులు కూడా ప్రయాణించారని ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:47 PM IST

RTC Passenger Record Journey: అన్నదమ్ముళ్లకు సోదరిమణులు రక్షగా కట్టే రాఖీ పండుగను తెలంగాణ ప్రజలు ఘనంగా చేసుకున్నారు. ప్రజలంతా రాఖీ పౌర్ణమి చేసుకునేందుకు స్వగ్రామాలకు తరలివెళ్లారు. తమ అన్నాదమ్ముళ్లు, బంధుమిత్రులకు రాఖీ కట్టేందుకు పలు ప్రాంతాలకు వారు తిరిగారు. ఈ క్రమంలోనే రాఖీ పౌర్ణమికి మహిళలు రికార్డు ప్రయాణాలు చేశారు. ఆరు రోజుల్లో 2.51 కోట్ల ఉచిత ప్రయాణాలు చేసినట్లు ఆర్టీసీ సంస్థ ప్రకటించింది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 3.68 కోట్ల మంది రాకపోకలు సాగించినట్లు వెల్లడించింది.

Also Read: MLC Cancel: ఎమ్మెల్సీ పదవుల రద్దు బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు చెంపపెట్టు: కేటీఆర్‌

రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా అన్నదమ్ముళ్లు, అక్కాచెల్లెళ్లు టీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులను పెద్ద ఎత్తున వినియోగించుకున్నారు. ఆరు రోజుల్లో మొత్తం 3.68 కోట్ల మంది రాకపోకలు సాగించినట్లు ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. వీటిలో 2.51 కోట్ల ఉచిత ప్రయాణాలు ఉన్నాయని వెల్లడించింది. రాఖీ పండుగ రోజు ఈ నెల 9వ తేదీన 45.62 ల‌క్ష‌ల మంది మహిళలు ప్రయాణించగా.. ఈ నెల 11న అత్యధికంగా 45.94 ల‌క్ష‌ల మంది రాకపోకలు సాగించినట్లు ఆర్టీసీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఒక్కరోజులో ఇంతమంది మహిళలు ప్రయాణించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.

Also Read: Telangana MLC: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు.. కోదండ రామ్‌ ఎమ్మెల్సీ పదవి రద్దు

గత ఏడాది రాఖీకి 2.75 కోట్ల ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరవేయగా.. ఈ ఏడాది 3.68 కోట్ల మంది రాకపోకలు సాగించినట్లు తెలంగాణ ఆర్టీసీ సంస్థ తెలిపింది. గతేడాదితో పోలిస్తే 92.95 లక్షల మంది ఎక్కువగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించినట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది 2.28 కోట్ల కిలోమీటర్లు ఆర్టీసీ బస్సులు తిరిగాయని.. గతేడాదితో పోల్చితే 53 లక్షల కిలో మీటర్లను అదనంగా ఆర్టీసీ తిప్పినట్లు వెల్లడించింది.

Also Read: KTR Call: వర్షాలపై రంగంలోకి గులాబీ దళం.. పార్టీ కార్యకర్తలకు కేటీఆర్ పిలుపు

తెలంగాణలో సోదర, సోదరీమణుల బంధం ఎంత గొప్పదో రాఖీ పండుగకు గణాంకాలు చెబుతున్నాయని ఆర్టీసీ తెలిపింది. రాఖీ పండుగకు రికార్డుస్థాయిలో ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరవేసిన ఆర్టీసీ అధికారులు, సిబ్బందికి తెలంగాణ మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముంద‌స్తు ప్ర‌ణాళికతో పాటు సిబ్బంది నిబ‌ద్ద‌త‌తో ప‌నిచేయ‌డంతోనే రాఖీ పండుగకు ల‌క్ష‌లాది మంది ప్ర‌యాణికుల‌ను క్షేమంగా ఆర్టీసీ గ‌మ్య‌స్థానాల‌కు చేర్చిందని ఆర్టీసీ ఎండీ వీసీ సజ్జనార్ వెల్లడించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

