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Retired Employees: పెండింగ్ బకాయిలు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కోసం మాజీ ఉద్యోగుల భారీ ఆందోళన

Telangana RTC Retired Employees Massive Protest: కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లపై తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తుండడంతో ఆర్టీసీ రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులు మరోసారి ఆందోళన బాట పట్టారు. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆర్టీసీ ప్రధాన కార్యాలయం బస్‌ భవన్‌ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. మాజీ ఉద్యోగుల డిమాండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 04, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:50 PM IST
Retired Employees: పెండింగ్ బకాయిలు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కోసం మాజీ ఉద్యోగుల భారీ ఆందోళన
Image Credit: RTC Retired Employees Protest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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