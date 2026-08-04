/Retired Employees: పెండింగ్ బకాయిలు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కోసం మాజీ ఉద్యోగుల భారీ ఆందోళన

RTC Employees Protest: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వంలోని ఉద్యోగుల సమస్యలే పరిష్కారం కాకపోవడంతో రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సమస్యలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి పట్టింపులేదు. తమ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రాకపోవడం.. పెండింగ్ బకాయిలు చెల్లించపోవడంతో తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఇన్నాళ్లు విశేష సేవలు అందించిన తర్వాత కూడా తమకు ప్రభుత్వం చెల్లింపులు చేయకపోవడంతో తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ ప్రధాన కార్యాలయం బస్ భవన్ వద్ద మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆందోళన చేశారు. పెండింగ్ బకాయిలు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇతర డిమాండ్ల సాధన కోసం తెలంగాణ ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో చలో బస్ భవన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో బస్ భవన్కు చేరుకొని తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆర్టీసీ మేనేజ్మెంట్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. నిరసన నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.
ఈ సందర్భంగా పలువురు రిటైర్డ్ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు మాట్లాడుతూ.. రిటైర్మెంట్ కార్మికులకు రావాల్సిన 2017, 2021 సంవత్సరాల బకాయిలు త్వరగా చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. హాస్పిటల్లో రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు 2 నెలలకు సరిపడా మందులు అందించాలని కోరారు. మరణించిన ఉద్యోగి భార్యాభర్తలకు సూపర్ లగ్జరీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణానికి అనుమతించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వితంతు ఉద్యోగులకు పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ కేసులను త్వరగా పరిష్కరించాలని ఆర్టీసీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేశారు.