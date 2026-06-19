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Rythu Bharosa: రైతులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూన్ 30న ఆ రైతులకు మాత్రమే మొదటగా రైతు భరోసా డబ్బులు, మీ పేరు ఉందో లేదో చూసుకోండి!

Telangana Rythu Bharosa First Priority To These Farmers: తెలంగాణ రైతులకు శుభవార్త! ఈ నెల జూన్‌ 30వ తేదీన 'రైతు భరోసా' నిధులను విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ నిధులను మొదటగా ఒక ఎకరం భూమి కలిగిన రైతులకు వారి ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది. ఆ తర్వాత క్రమంగా రెండు ఎకరాలు, అనంతరం ఐదు ఎకరాల వరకు ఉన్న రైతులకు పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 19, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:20 AM IST
Rythu Bharosa: రైతులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూన్ 30న ఆ రైతులకు మాత్రమే మొదటగా రైతు భరోసా డబ్బులు, మీ పేరు ఉందో లేదో చూసుకోండి!
Image Credit: Telangana Rythu Bharosa First Priority To These Farmers:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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జూన్ 30న ఆ రైతులకు మాత్రమే మొదటగా రైతు భరోసా డబ్బులు, మీ పేరు ఉందా? చూసుకోండి!
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