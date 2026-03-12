Rythu Bharosa: రైతులకు భారీగుడ్‌ న్యూస్‌.. ఈ నెలలోనే రైతు భరోసా డేట్‌ ఫిక్స్‌..! ఎప్పుడంటే?

Telangana Rythu Bharosa Date Fixed: రైతుల సంక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తున్న రైతు భరోసా పై బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు మంత్రి. ఈ పథకం ద్వారా రైతులు పంట సాగుకు ఎంతో అవసరంగా ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న రైతులకు ఇది భారీ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. తెలంగాణ రైతు భరోసా నిధుల విడుదలకు మంత్రి వివేక్ శుభవార్త చెప్పారు. రైతు భరోసా కింద మొత్తం రూ.9 వేల కోట్లను రైతుల ఖాతాలో జమ చేయనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. మార్చి తొలి విడుదల రూ.4,500 కోట్లు, మిగతావి వచ్చే నెలలో విడుదల చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు చెన్నూరు వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో మంత్రి వివేక్ వెల్లడించారు.
పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తయిన తర్వాత రైతు భరోసా నిధులు జమవుతాయని రైతులు కాళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రైతు భరోసా పై మంత్రి బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చి వారికి భారీ ఉపశమనం కలిగించారు.
రైతు భరోసా నిధులు రైతుల సాగు ఖర్చులకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ఇవి ప్రతి సీజన్లకు ప్రభుత్వం వారి ఖాతాలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా జమ చేస్తుంది. తద్వారా రైతులు విత్తనాలు, ఎరువులు ఇతర వ్యవసాయానికి అవసరమైన ఉత్పత్తి లేదా వస్తువులను కొనుగోలు చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అర్హులైన రైతులను గుర్తించి ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది.
అయితే రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులకు కూడా సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ధాన్యం కొను కొరకు అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు కూడా ఆయన జారీ చేశారు. డీసీఎంఎస్, ఐకేపీ సెంటర్ల నిర్వహణ కూడా ఎప్పటికప్పుడు సక్రమంగా జరిగేలా చూడాలని ఆదేశించారు. సన్న వడ్లు పండించే రైతులకు 90 శాతం బోనస్ కూడా అందిస్తున్నట్లు మంత్రి వివేక్ తెలిపారు. ఇక గత ప్రభుత్వం కూడా వివేక్ మండిపడ్డారు. కమిషన్ల కోసమే ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును బీఆర్ఎస్ సర్కార్ వదిలేసి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కూడా తీసుకువచ్చిందని ఆయన మండిపడ్డారు.
