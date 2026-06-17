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Rythu Bima Scheme: అన్నదాతలకు తీరని అన్యాయం.. నిలిచిపోయిన రైతు బీమా?

Rythu Bima Scheme Telangana: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం LICకి రైతు బీమా పథకం కింద చెల్లించాల్సిన 400 కోట్లకు పైగా ప్రీమియం బకాయాలను చెల్లించకపోవడంతో.. సంస్థ క్లైమ్లను తాత్కాలికంగా ఆపేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీని కారణంగా అకాలంగా మరణించిన రైతులకు అందాల్సిన ఐదు లక్షలు అందలేకపోతున్నాయని రైతుల కుటుంబాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 17, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:42 PM IST
Rythu Bima Scheme: అన్నదాతలకు తీరని అన్యాయం.. నిలిచిపోయిన రైతు బీమా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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