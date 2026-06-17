/Rythu Bima Scheme: అన్నదాతలకు తీరని అన్యాయం.. నిలిచిపోయిన రైతు బీమా?

Rythu Bima Scheme Telangana Latest News: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్నదాతల కుటుంబాలకు ధీమాగా నిలవాల్సిన రైతు బీమా పథకం ప్రస్తుతం నిలిచిపోయింది. ప్రభుత్వం నుంచి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ సంస్థకు చెల్లించాల్సిన ప్రీమియం సొమ్ము సకాలంలో విడుదల కాకపోవడంతో బీమా క్లెయిమ్ల ప్రక్రియ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ఫలితంగా.. అటు అప్పుల బాధతోనో.. అకాల మరణంతోనో.. ఇళ్లకు పెద్దదిక్కుని కోల్పోయిన వందలాది పేద రైతు కుటుంబాలు రోడ్డున పడే పరిస్థితి దాపురించినట్లు తెలుస్తోంది..
రైతు బీమా క్లెయిమ్లు ఎందుకు ఆగిపోయాయి?
విశ్వసనీయమైన సమాచారం ప్రకారం.. రైతు బీమా పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎల్ఐసి(LIC) సంస్థకు సుమారు రూ.441 కోట్లకు పైగా ప్రీమియం బకాయిలను చెల్లించాల్సి ఉంది. గత కొంతకాలంగా ఈ నిధుల విడుదల ఆలస్యం అవ్వడంతో.. ఎల్ఐసి యాజమాన్యం కొత్త క్లైమ్ల పరిష్కారాన్ని తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టేసినట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వ ఒప్పందం ప్రకారం ప్రీమియం మొత్తం అందితేనే క్లైమ్ డబ్బులు విడుదలవుతాయని.. లేనిపక్షంలో ప్రక్రియ ముందుకు సాగదని సమస్త స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం..
పెండింగ్లో 7,606 క్లెయిమ్లు..
ప్రీమియం వివాదం కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరణించిన రైతులకు సంబంధించిన ఫైల్స్ ఆఫీస్కే పరిమితమయ్యాయి. మొత్తం ఇప్పటివరకు 7600కు పైగా ఫైల్స్ ఆఫీస్కి పరిమితమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీని ద్వారా దాదాపు రూ.380 కోట్ల బీమా డబ్బు ఫ్రీజ్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.. ప్రతి బాధిత రైతు కుటుంబానికి అందాల్సిన ఐదు లక్షల బీమా సహాయం అందకపోవడంతో క్షేత్రస్థాయిలో తీవ్ర గందరగోళంతో పాటు ఆందోళన వ్యక్తం అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బాధిత కుటుంబాల ఆవేదన..
ఇంటి పెద్ద చనిపోయి పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉన్నప్పటికీ.. చేసిన అప్పులు తీర్చే మార్గం లేక, పిల్లల చదువులకు పైసల్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నామని.. రైతు బీమా ఐదులక్షలు వస్తే అప్పులైన తీరుతాయని ఆశపడ్డామని.. కానీ నెలలు గడుస్తున్నప్పటికీ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం తప్ప రూపాయి చేతికి అందడం లేదని బాధిత కుటుంబాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాయి..
అప్పుల ఊబిలో అన్నదాతల కుటుంబాలు..
వ్యవసాయం కలిసి రాకపోవడంతో పాటు పంట నష్టాలు, అప్పుల భారంతో మరణించిన రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు తెచ్చిన ఈ పథకం.. ఇప్పుడు బకాయిల ఉచ్చులో చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రైవేటు వడ్డీ వ్యాపారుల వేధింపులు తట్టుకోలేక.. చేతిలో పైసా లేక వందనాది రైతు కుటుంబాలు అల్లాడిపోతున్నాయి.. ఈ తీవ్రమైన సమస్యపై ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలని.. ఎల్ఐసికి చెల్లించాల్సిన రూ.441 కోట్లకు పైగా బకాయిలు తక్షణమే విడుదల చేసి క్లైమ్లను క్లియర్ చేయాలని రైతు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అన్నదాతల కుటుంబాలను ఆదుకోవడంలో నిర్లక్ష్యం తగదని.. మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి యుద్ద ప్రాతిపదికన నిధులను విడుదల చేయాలని కోరుతున్నారు..
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