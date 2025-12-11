Sarpanch Elections: తెలంగాణ సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో హైలెట్స్‌.. రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్

Sarpanch Election Results: తెలంగాణ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఆశ్చర్యకర ఫలితాలు వస్తున్నాయి. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు గెలుపొందగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూకుడు కనబర్చగా.. బీజేపీ నామమాత్ర స్థానాలతో సరిపెట్టుకుంది. సర్పంచ్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. వీలైనంత ఎక్కువగా గ్రామ పంచాయతీలు ఏకగ్రీవాలు పొందగా.. గురువారం నిర్వహించిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో భారీగా పోలింగ్ నమోదైంది. తాజాగా విడుదలవుతున్న సర్పంచ్ ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. ఈ ఫలితాలు రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్ ఇచ్చాయి. అతడి సొంత జిల్లా మహబూబ్ నగర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మోస్తరు సర్పంచ్ స్థానాలు దక్కాయి. అధికారంలో ఉండడం.. సొంత జిల్లా కావడంతో దాదాపుగా క్లీన్ స్వీప్ చేయాల్సి ఉండగా నామమాత్రంగా సర్పంచ్ పదవులు వచ్చాయి.
తల్లిపై కూతురి విజయం
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. తల్లిపై ఓ కుమార్తె విజయం సాధించి ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం తిమ్మయ్యపల్లిలో తల్లీకుమార్తెలు గంగవ్వ, పల్లెపు సుమ పోటీ చేశారు. ఆసక్తికరంగా పోలింగ్ జరగ్గా వెలువడిన ఫలితాల్లో తల్లిపై ఆమె కుమార్తె పల్లెపు సుమ సర్పంచ్గా విజయం సాధించారు. నామినేషన్ నుంచి అనేక ఆసక్తికర పరిణామాలు గ్రామంలో జరిగాయి. పోలింగ్ జరగ్గా తల్లీకుమార్తెల మధ్య హోరాహోరీగా పోరు జరిగాయి. పోలింగ్లో తల్లిపై కూతురు 91 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. అయితే తల్లీ కుమార్తెలు పోటీ పడడానికి ఒక పెద్ద కారణమే ఉంది. గ్రామానికి చెందిన యువకుడిని కుమార్తె ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడంతో తల్లీ కుమార్తెల మధ్య భేదాభిప్రాయలతో వేరువేరుగా వెళ్లారు. వీరిద్దరు విడిపోయారు. ఇరు కుటుంబాల మధ్య విభేదాలు నెలకొన్నాయి. కుటుంబపరంగా విడిపోయిన ఈ రెండు కుటుంబాలు ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో తలపడ్డాయి. అయితే ఎన్నికల్లో తల్లిపై కుమార్తె పైచేయి సాధించారు.
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేకు భారీ షాక్
అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే సొంత గ్రామంలోనే భారీ షాక్ తగిలింది. తన స్వగ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరాజయం పొందింది. మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి స్వగ్రామం రంగారెడ్డి గూడ. రాజాపూర్ మండలం రంగారెడ్డి గూడ గ్రామంలో బీజేపీ అభ్యర్థి కాటేపాగ రేవతి ఆనంద్ విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిపై 31 ఓట్ల మెజారిటీతో ఆమె విజయం సాధించారు. సొంత గ్రామంలోనే పార్టీ అభ్యర్థి ఓడిపోవడంతో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేకు కొంత ఇబ్బంది ఎదురైంది.
