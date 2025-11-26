Telangana Gram Panchayat Polls 2025: నేటి నుంచి శుక్ర మౌఢ్యం ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లిళ్లు, గృహ ప్రవేశాలు, వాహన కొనుగోళ్లు మిగతా కొత్త పనులు ప్రారంభించడం అశుభం. అయితే సర్పంచ్ ఎన్నికల నగారా మోగింది. అయితే నామినేషన్లకు అభ్యర్థులు శుభముహూర్తం చూసుకొని మరి నామినేషన్ వేయడం చూస్తూ ఉంటాం. శుక్రమౌఢ్యం కారణంగా సర్పంచ్ అభ్యర్థుల లో టెన్షన్ నెలకొంది. ఈరోజు 26వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ వరకు మూఢాలు ఉండటంలో నామినేషన్లు వేస్తే ఫలితం ఉంటుందా? లేదా? అనే భయాందోళనలో ఉన్నారు అభ్యర్థులు. దీంతో మంచి ముహూర్తాలు ఎప్పుడు? అనే పండితుల వద్దకు పరుగులు తీస్తున్నారు. రేపటి నుంచి సర్పంచ్ ఎన్నికల తొలివిడత నామినేషన్ కూడా ప్రారంభం కానుంది.
పంచాయతీ ఎన్నికల తేదీలు..
తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా మూడు దశల్లో ఈ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. డిసెంబర్ 11, 14, 17 తేదీల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒకటి గంటల వరకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. అదేరోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు కౌంటింగ్ కూడా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిన్నటి నుంచి ఎన్నికల కోడ్ కూడా అమల్లోకి వచ్చింది.
కోడ్ సమయంలో ఇలా చేస్తే..
ఇక సర్పంచ్ ఎన్నికల కోడ్ సమయంలో కొన్ని పనులు చేస్తే శిక్ష అర్హులు అవుతారు. కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అమల్లోకి వచ్చేసింది. రాజకీయ పార్టీలు నేతలు అభ్యర్థులు ఇది అన్ని అందరికీ వర్తిస్తుంది. ఎన్నికలు పూర్తయ్యే వరకు ఈ ఎన్నికల కోడ్ ఉంటుంది. దేవాలయాలు, మసీదుల్లో ప్రచారాలు చేయకూడదు. వ్యక్తిగత జీవితంపై ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేయకూడదు. సభలు, ర్యాలీలు అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. అంతేకాదు ఎన్నికలు పూర్తయ్యే వరకు కుల, మతాల విద్వేషాలు కూడా రెచ్చగొట్టకూడదు ఇవి ఇలా చేస్తే శిక్ష అర్హులు.
మహిళలకే పెద్దపీట..
తెలంగాణలో పంచాయతీలో ఎన్నికల్లో 46 శాతం మహిళలకు కేటాయించడం విశేషం. 12,728 గ్రామాల్లో 5,849 మంది మహిళలకు కేటాయించారు. అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లాలో 44 గ్రామాలు ఆడవాళ్లకు కేటాయించారు. షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల్లో సర్పంచ్ స్థానాలను పూర్తిగా ఎస్టీలకే దక్కడం విశేషం. ఇక ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన సర్పంచులకు 2021 ముందు నెలకు రూ.5000 గౌరవ వేతనం అందించేవారు. ఆ తర్వాత రూ.6500 చెల్లిస్తున్నారు. ఇక ఎంపీటీసీలకు రూ.6500, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీపీలకు రూ. 13000 జడ్పీ చైర్మన్ లక్ష వరకు జీతం ఇస్తున్నారు.
శుక్రమౌఢ్యం ఈ శుభకార్యాలు చేయకండి..
నేటి నుంచి శుక్రమౌఢ్యం ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ వరకు వర్తిస్తుంది. కాగా శుభ అధిపతులైన గురువు, శుక్రుడు ఈ మూడాల్లో సూర్యుడికి సమీపంగా రావడంతో శక్తిని కోల్పోతారు. ఈ కారణంగా శుక్రమౌఢ్యమి ఏర్పడింది. మొత్తం 84 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లిళ్లు, పుట్టు వెంట్రుకలు, గృహప్రవేశాలు, వాహనాల కొనుగోళ్లు, బోర్ల తవ్వకాలు వంటివి చేయకూడదు.
