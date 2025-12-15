English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kumuram Bheem Video: తెలంగాణలో ఘోరం.. గెల్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థిపై కొడవలితో దాడి.. వీడియో వైరల్..

Kumuram Bheem Video: తెలంగాణలో ఘోరం.. గెల్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థిపై కొడవలితో దాడి.. వీడియో వైరల్..

congress candidate attacks on sarpanch in asifabad: పబ్లిక్ గా కొడవలి పట్టుకుని కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రెచ్చిపోయాడు. అంతేకాకుండా.. బీజేపీ సర్పంచ్ ను చెట్టుకు కట్టేసి చంపుతానని బీభత్సం చేశాడు. ఈ ఘటనతో తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 15, 2025, 05:11 PM IST
  • సర్పంచ్ పై దాడి..
  • కుమురంభీం జిల్లాలో ఘటన..

Sarpanch elections tragedy in kumuram bheem district: తెలంగాణ లో ప్రస్తుతం రెండు విడదల పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు సైతం లోకల్ బాడీ పొల్స్ ను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపర్చిన అభ్యర్థులు పలు చోట్ల ఓటమిని చవిచూశారు. దీంతో బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ లు కొంచెం జోష్ తో ఉన్నాయి. అయితే.. రెండు దశల్లో కూడా  ఓడిపోయిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు పలు చోట్ల తమపై బరిలో నిలబడ్డ  వారిపై దాడులు చేసిన ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

తాజాగా.. కుమురం భీ అసిఫాబాద్లో గెలిచిన బీజేసీ సర్పంచ్ ను చెట్టుకు కట్టేసి కాంగ్రెస్ అభ్యర్తి కొడవలితో దాడికి యత్నించాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం పెనుసంచలనంగా మారింది. తెలంగాణలోని  కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో గెలిచిన బీజేపీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి మీద, ఓడిపోయిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి దాడికి యత్నించాడు.

 ఈ ఘటన సిర్పూర్(టి) మండలం ఇటిక్యాల పహాడ్ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఓటమిని తట్టుకోలేక గెలిచిన అభ్యర్థి తనుబాయి భర్త పోశెట్టిపై వేట కొడవలితో దాడికి యత్నించిన భీంరావు అనే అభ్యర్థి దాడికి ప్రయత్నించాడు.

Read more: Brs Ktr: ప్రతి జిల్లాలో లీగల్ సెల్.. సర్పంచ్ ల దాడుల ఘటనలపై కేటీఆర్ సంచలన ప్రకటన..

సర్పంచ్ ను చెట్టుకు కట్టేసి అతనిపై కోడవలితో దాడికి యత్నించాడు. దీంతో గ్రామస్థులు అడ్డుకుని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ ఘటనపై స్థానికగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. దీనిపై పోలీసులు భారీ ఎత్తున బలగాలను ఆ ప్రాంతంలో మోహరించారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kumuram bheem asifabadTelangana Sarpanch ElectionsTelangana panchayat ElectionsTelangana local body pollsSarpanch elections results

