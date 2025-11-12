Telangana Sarpanch Elections: డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో సర్పంచ్ ఎన్నికలు.. ?

Telangana Sarpanch Elections: తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి భయపడ్డ రేవంత్ సర్కార్.. అంతకు ముందు వచ్చిన జూబ్లీహిల్స్ లో సర్వశక్తుల ఒడ్డింది. ఓ రకంగా అన్నిఅంగ బలం, అర్ధ బలం సహా తన అమ్ముల పొదిలో ఉన్న అన్ని అస్త్ర శస్త్రాలను ఈ ఉప ఎన్నికలకు ఉపయోగించింది. అయితే ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పు ఉండబోతునేది మెజారిటీ సర్వేలు చెబుతున్నాయి. దీంతో రేవంత్ రెడ్డి ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. ఓ రకంగా జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఓటమి పాలైతే.. రేవంత్ ముఖ్యమంత్రి పీఠం నుంచి దింపాలనే ప్రయత్నాలు ప్రత్యర్థులు బలంగా తీసుకెళతారు. అయితే .. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్ని ఎగ్జాట్ పోల్స్ అయిన సందర్భాలు కూడా తక్కువే. ఒక్కోసారి ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు తప్పైన సందర్భాలున్నాయి. ఒక వేళ ఓడిపోతే.. రేవంత్ రెడ్డి పతనానికి జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కారణం అవుతుందనే చెప్పాలి.
జూబ్లీ హిల్స్ లో ముందు నుంచి అక్కడ స్థానికంగా పరిచయం ఉన్న చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్ కుమారుడు నవీన్ యాదవ్ ను బరిలో దింపింది. అంతేకాదు నవీన్ యాదవ్.. స్థానికంగా ఉన్న ఓటర్లను మచ్చిక చేసుకోవడంతో పాటు కులాల వారీగా అందరినీ కలిసి తనను గెలిపించాలని కోరారు. ఇక బీఆర్ఎస్ అభ్యర్ధి.. మాగంటి సునీత.. కేవలం సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య కావడం.. ఆమె ఆంధ్రకు సంబంధించి మూలాలున్న.. తెలంగాణ సెంటిమెంట్ చెప్పే బీఆర్ఎస్ ఆమెను బరిలో దింపింది. ఆమె బరిలో దిగినప్పటి నుంచి ఆమెపై ఎంత బురద చల్లాలో అంత ప్రత్యర్థులు చల్లుతున్నారు. అవి నిజమా కావా అన్నది పక్కన పెడితే.. మోరల్ గా దెబ్బ తీసే ప్రయత్నాలు చేయడంలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఒకింత సక్సెస్ అయ్యారనే చెప్పాలి.
ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాల్లో జూబ్లీహిల్స్ ‘హస్త’గతం కాబోతుందన్న సంగతి ఫైనల్ కావడంతో రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ధీుగా ఎదుర్కునే ధైర్యం రేవంత్ కు వచ్చింది. దీనికి ముఖ్యకారణం జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్. జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని తేల్చడంతో సర్పంచ్ ఎన్నికల నిర్వహణకు సర్కార్ రెడీ అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అక్కడ అధికారంతో పాటు అర్ధ, అంగ బలాలను ఉపయోగించి ఎన్నికల్లో గెలవాలనే వ్యూహంతో ముందుకు వెళుతోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం.
