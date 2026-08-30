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తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..1-9 తరగతుల పరీక్షల్లో బిగ్ ఛేంజ్.. మారిన ఎగ్జామ్ పేపర్ వాల్యుయేషన్ రూల్స్..!!

Telangana School Education: తెలంగాణ విద్యాశాఖ సరికొత్త సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల పరీక్ష జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనంలో మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటి వరకు విద్యార్థులు చదువుకుంటున్న పాఠశాలల్లోని టీచర్లే స్వయంగా పేపర్లు దిద్ది మార్కులు వేసే పద్దతి ఉండేది. కానీ ఇక నుంచి 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల తరహాలోనే ఎక్స్ టర్నల్ వాల్యుయేషన్ ( అంటే ఇతర పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులతో మూల్యాంకనం) నిర్వహించనున్నారు. ఈమేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఈ కీలక ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 30, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:08 AM IST
తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..1-9 తరగతుల పరీక్షల్లో బిగ్ ఛేంజ్.. మారిన ఎగ్జామ్ పేపర్ వాల్యుయేషన్ రూల్స్..!!
Image Credit: zee news

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Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..1-9 తరగతుల పరీక్షల్లో బిగ్ ఛేంజ్.. మారిన ఎగ్జామ్ పేపర్ వాల్యుయేషన్ రూల్స్..!!
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