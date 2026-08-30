/తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..1-9 తరగతుల పరీక్షల్లో బిగ్ ఛేంజ్.. మారిన ఎగ్జామ్ పేపర్ వాల్యుయేషన్ రూల్స్..!!

Telangana School Education: రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ బడుల్లో నిర్వహించే సమ్మెటివ్ అసెస్మెంట్ పరీక్షల వాల్యువేషన్ విధానంలో తెలంగాణ విద్యాశాఖ కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఆయా పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు రాసిన పరీక్ష పేపర్లను అదే పాఠశాలలోనే ఉపాధ్యాయులు దిద్ది మార్కులు వేసే పద్ధతి ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఆ పద్దతిని పూర్తిగా రద్దు చేస్తూ ఎక్ట్సెర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది విద్యాశాఖ. పరీక్షల్లో పారదర్శకత, నిష్పాక్షికత పెంపొందించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు పాఠశాల డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1 నుండి 9 తరగతులకు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ (SA) పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. SA 1 (ఆరు నెలలకోసారి జరిగే పరీక్షలు) అక్టోబర్ 1 నుండి 9 వరకు జరుగుతాయి. సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 2 (వార్షిక పరీక్షలు) వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 9 నుండి ఏప్రిల్ 19 వరకు జరుగుతాయి. గతంలో, పాఠశాల పరీక్షలను అదే పాఠశాలకు చెందిన సబ్జెక్టు ఉపాధ్యాయులే మూల్యాంకనం చేసి మార్కులు వేసేవారు. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఈ పద్ధతిని నిలిపివేసింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ప్రధానోపాధ్యాయుని పర్యవేక్షణలో పాఠశాల స్థాయిలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అయితే, పరీక్ష జరిగిన వెంటనే అదే రోజు జవాబు పత్రాలను MEOకి సమర్పించాలి. ఈ పత్రాలను నిర్దేశిత అసెస్మెంట్ కేంద్రాలలో దిద్దుతారు. ఏ ఉపాధ్యాయుడూ తమ సొంత పాఠశాల విద్యార్థుల పత్రాలను దిద్దడానికి అనుమతి లేదు. ఒక పాఠశాల విద్యార్థుల జవాబు పత్రాలను అదే జిల్లాలోని ఇతర పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు మూల్యాంకనం చేస్తారు. దీనివల్ల ఉపాధ్యాయులు తమ విద్యార్థులకు సరిగ్గా మార్కులు వేయడం సాధ్యపడదు.
పాఠశాల విద్యాశాఖ మార్గదర్శకాలు ఇలా ఉన్నాయి:
పరీక్షలను నిర్ణీత టైమ్టేబుల్ ప్రకారం నిర్వహించాలి. పరీక్ష ముగిసిన వెంటనే, జవాబు పత్రాలను ఒక కవరులో సీల్ చేసి, అదే రోజు మండల కేంద్రంలోని MRCకి సమర్పించాలి. దీంతోపాటు మూల్యాంకన కేంద్రంలో తప్పనిసరిగా సీసీటీవీ కెమెరాలు, కంప్యూటర్లు, ఇంటర్నెట్ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రాథమిక, ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలలకు ఒక శిబిర ఇన్చార్జ్ను, ఉన్నత పాఠశాలలకు రెండవ శిబిర ఇన్చార్జ్ను నియమిస్తారు. ఏ ఉపాధ్యాయునికి కూడా వారు పనిచేసే పాఠశాల విద్యార్థుల జవాబు పత్రాలు ఇవ్వకూడదు. ఉపాధ్యాయులకు వారి సబ్జెక్టు అర్హతలు, బోధనా అనుభవం ఆధారంగా మూల్యాంకన పనులు కేటాయిస్తారు.
మూల్యాంకనాలను 3 నుండి 5 రోజులలో పూర్తి చేసి, అదే రోజు ఆన్లైన్ పోర్టల్లో మార్కులను నమోదు చేయాలి. జిల్లా విద్యా అధికారి స్పాట్ సెంటర్లలో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి తప్పులు జరగకుండా జవాబు పత్రాల భద్రత విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించాలని నిబంధనలను అతిక్రమించినట్లయితే చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు.
రూ. 10 కోట్ల వరకు వార్షిక వ్యయం:
ప్రస్తుతం.. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, డివిజనల్, జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలల్లో సుమారు 16.40 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. మూల్యాంకనాలు నిర్వహించే ఉపాధ్యాయులకు 1-5 తరగతులకు ఒక్కో జవాబు పత్రానికి రూ.2.. 6-10 తరగతులకు ఒక్కో జవాబు పత్రానికి రూ. 3 చొప్పున చెల్లిస్తుంది. దీని కోసం మొత్తం వ్యయం రూ. 5.57 కోట్లు అవుతుందని అంచనా. రాష్ట్రంలోని 629 డివిజన్లలోని ప్రతి MRC కేంద్రం నిర్వహణ కోసం రూ. 6.3 మిలియన్లు కేటాయిస్తుంది. వీటితోపాటు ఇతర ఖర్చులు.. ప్యాకింగ్, రవాణా , ఇతర అవసరమైన ఖర్చులతో సహా మొత్తం ఖర్చు ఏటా కనీసం రూ.10 కోట్లు ఉంటుందని విద్యా శాఖ అంచనా వేస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 33 జిల్లాల్లో సుమారు 5.57కోట్లను రెండు విడతల పరీక్షల కోసం అంచనా వేశారు. ప్రస్తుత విధానంలో కొన్నిచోట్ల ఉపాధ్యాయులు తమ స్కూల్ రిజల్ట్స్ మెరుగ్గా చూపించుకునేందుకు మార్కుల కేటాయింపులో ఉదారంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త ఎక్ట్సెర్నల్ విధానంతో విద్యార్థుల సామార్థ్యం బయటపడుతుందని విద్యాశాఖ భావిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి