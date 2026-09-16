/తెలంగాణలో పాఠశాలలకు SA-1 పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల.. స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ఎప్పట్నించి అంటే...!

Telangana School Holidays: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పాఠశాల విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన సమాచారం. దసరా సెలవుల సందర్భంగా, రాష్ట్రంలోని 1 నుండి 10వ తరగతి విద్యార్థులకు నిర్వహించే సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్-1 (SA-1) పరీక్షల షెడ్యూల్ను విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం, SA-1 పరీక్షలు అక్టోబర్ 1 నుండి 9 వరకు జరుగుతాయి. అనంతరం, అక్టోబర్ 10 నుండి 22 వరకు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. పరీక్షల నిర్వహణ సౌలభ్యం కోసం తరగతుల సమయాలను విడతల వారీగా నిర్ణయించారు.
పరీక్షల సమయ వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
1 నుండి 5 తరగతుల వరకు: విద్యార్థులు ఉదయం 9:30 నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు పరీక్షలకు హాజరు కావచ్చు.
6 మరియు 8 తరగతులకు: ఉదయం 9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు.
7వ తరగతికి: మధ్యాహ్నం 1:15 నుండి సాయంత్రం 4:00 వరకు.
9వ తరగతికి: మధ్యాహ్నం 1:15 నుండి సాయంత్రం 4:15 వరకు.
10వ తరగతికి: ఉదయం 9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 12:15 వరకు పరీక్షలు జరుగుతాయి.
ఇదిలా ఉండగా, వివిధ తరగతుల వారీగా వేర్వేరు సబ్జెక్టుల పరీక్షల తేదీలతో కూడిన పూర్తి టైమ్టేబుల్ ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చింది. అందించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలని విద్యాశాఖ విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు సూచించింది.
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