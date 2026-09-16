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తెలంగాణలో పాఠశాలలకు SA-1 పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల.. స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ఎప్పట్నించి అంటే...!

Telangana School Holidays: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పాఠశాల విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. రాష్ట్రంలో 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి విద్యార్థులకు సంబంధించి సమ్మేటివ్ అసెస్ మెంట్ 1 పరీక్షల షెడ్యూల్ తోపాటు దసరా సెలవులను విద్యాశాఖ వెల్లడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 16, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:59 PM IST
తెలంగాణలో పాఠశాలలకు SA-1 పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల.. స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ఎప్పట్నించి అంటే...!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణలో పాఠశాలలకు SA-1 పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల.. స్కూళ్లకు దసరా సెలవులు ఎప్పట్నించి అంటే...!
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