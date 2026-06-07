/Telangana Schools Reopen: అమావాస్య రోజున (జూన్ 15) స్కూల్స్ రీఓపెన్ ఎందుకు..సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పేరెంట్స్ సూటిప్రశ్న!

Telangana Schools Reopen Amavasya Sentiment: తెలంగాణలో జూన్ నెలలో పాఠశాలల పునఃప్రారంభం (స్కూల్స్ రీఓపెన్) కానుండటంపై సర్వత్రా వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా జూన్ 15న విద్యాసంస్థలను తెరవాలనే విద్యాశాఖ నిర్ణయంపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చ, నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈసారి వ్యతిరేకత కేవలం ఎండల తీవ్రతపైనే కాకుండా, ఆ రోజున ఉన్న 'అమావాస్య' సెంటిమెంట్ చుట్టూ తిరుగుతుండటంతో.. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, నెటిజన్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై, విద్యాశాఖ అధికారులపై తీవ్రస్థాయిలో ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
అమావాస్య రోజే ఎందుకు?
నిజానికి అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం పాఠశాలలు జూన్ 12నే ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. అయితే జూన్ 13వ తేదీ రెండో శనివారం, జూన్ 14వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో సెలవులు వచ్చాయి. దీనివల్ల స్కూళ్ల రీఓపెనింగ్ను ప్రభుత్వం జూన్ 15కి వాయిదా వేసింది. కానీ, దురదృష్టవశాత్తూ ఆ జూన్ 15వ తేదీ నాడే 'అమావాస్య' రావడం ఇప్పుడు పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది.
మన దేశంలో అమావాస్య రోజున ఎలాంటి కొత్త పనులను, శుభకార్యాలను ప్రారంభించరు. విద్యాసంవత్సరం అనేది పిల్లల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం. అలాంటి కొత్త చదువుల ప్రయాణాన్ని అమావాస్య రోజున ప్రారంభించడం సరికాదని సెంటిమెంట్ను నమ్మే మెజారిటీ తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
పిల్లల చదువులకు సెంటిమెంట్లు ఉండవా?
ఈ నిర్ణయంపై ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారు. "రాజకీయ నాయకులు తాము పదవులు చేపట్టేటప్పుడు, నామినేషన్లు వేసేటప్పుడు, కొత్త పథకాలు ప్రారంభించేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మంచి రోజు, ముహూర్తం చూసుకుంటారు కదా? మరి పిల్లల విద్యాసంవత్సరాన్ని ప్రారంభించడానికి మాత్రం ఇలాంటి సెంటిమెంట్స్ ఉండవా?" అని జనం ప్రశ్నిస్తున్నారు. కొత్త విద్యాసంవత్సరాన్ని అమావాస్య రోజున ప్రారంభించడం ప్రజల నమ్మకాలను, విశ్వాసాలను అవమానించడం కాదా అనే చర్చ నడుస్తోంది.
"రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుకు తిధులు, ముహూర్తాలు, విశ్వాసాలపై నమ్మకం లేదా? ఒకవేళ నమ్మకం లేకపోతే.. మరి మంచి రోజులు చూసుకొని ప్రభుత్వ అధికారిక మీటింగ్లు ఎందుకు పెడుతున్నారు? ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఉగాది పంచాంగ శ్రవణాలు ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారు? అవన్నీ చేసినప్పుడు, విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభించే విషయంలో మాత్రం కాస్త జాగ్రత్త తీసుకుంటే ఏం పోయింది? ప్రజల నమ్మకాలు కేవలం పిల్లల భవిష్యత్తు దగ్గరకు వచ్చేసరికి అనవసరమైపోయాయా?" అని నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఇక్కడ ప్రశ్న 'అమావాస్య చెడ్డ రోజా కాదా' అన్నది కాదు.. ప్రజల విశ్వాసాలను గౌరవిస్తున్నామని చెప్పుకునే ప్రభుత్వం, అదే ప్రజల పిల్లల విషయంలో మాత్రం ఎందుకు ఆ నమ్మకాలను పక్కన పెడుతుందనేదే అసలు ప్రశ్న. సాధారణంగా మన ఇళ్లలో పెద్దవాళ్లు (అమ్మలు, నాన్నలు) అమావాస్య రోజున పిల్లలను కొత్తగా స్కూలుకు పంపడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటిది విద్యాశాఖ ఈ విషయాన్ని ఎందుకు గమనించలేకపోయింది?" అని విద్యార్థుల తల్లీదండ్రులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖ మంత్రి బాధ్యతలను స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారే చూస్తున్నారు. ఆయన చుట్టూ ఉండే ఐఏఎస్ అధికారులు, ఉన్నతాధికారులు క్యాలెండర్ చూసేటప్పుడు ఈ కనీస విషయాలను, ప్రజా సెంటిమెంట్ను ఎందుకు గమనించలేదు? ముఖ్యమంత్రి గారికి వీటి గురించి ఎందుకు వివరించలేదు? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒకవేళ అమావాస్యలను నమ్మని వాళ్లు అధికారులుగా ఉంటే ఉండొచ్చు. కానీ సమాజంలో మెజారిటీ ప్రజల భావోద్వేగాలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందనేది జగమెరిగిన సత్యం.
జీవోపై పునరాలోచన చేస్తారా?
తీవ్రమైన ఎండలు, ఉక్కపోత ఒకవైపు వేధిస్తుంటే.. మరోవైపు ఈ అమావాస్య సెంటిమెంట్ వివాదం తోడైంది. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం తాను జారీ చేసిన జీవో (GO) మీద పునరాలోచన చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. కనీసం ఆ ఒక్క రోజు (జూన్ 15) మినహాయించి, మరుసటి రోజు జూన్ 16 లేదా 17 నుండి పాఠశాలలను ప్రారంభించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, పేరెంట్స్ అసోసియేషన్లు గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మరి రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ప్రజల నమ్మకాలను గౌరవించి తేదీని మారుస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి.
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