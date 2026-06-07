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Telangana Schools Reopen: అమావాస్య రోజున (జూన్ 15) స్కూల్స్ రీఓపెన్ ఎందుకు..సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పేరెంట్స్ సూటిప్రశ్న!

Telangana Schools Reopen Amavasya Sentiment: తెలంగాణలో పాఠశాలల పునఃప్రారంభంపై ప్రభుత్వం నుంచి క్లారిటీ వచ్చేసింది. జూన్ 12న తిరిగి ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా.. దాన్ని జూన్ 15కి పొడిగించారు. దీంతో అదే రోజున అమావాస్య కావడం వల్ల విద్యార్థుల తల్లీదండ్రులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 07, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:25 PM IST
Telangana Schools Reopen: అమావాస్య రోజున (జూన్ 15) స్కూల్స్ రీఓపెన్ ఎందుకు..సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పేరెంట్స్ సూటిప్రశ్న!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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