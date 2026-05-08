/Telangana: జైళ్ల సంస్కరణల్లో తెలంగాణ నంబర్ 1.. దేశంలోనే టాప్ ర్యాంక్ సాధించిన మన రాష్ట్రం..!!

Telangana: 2024 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఎన్సిఆర్బి జైలు గణాంకాలు, జైలు సంస్కరణలు, ఖైదీల పునరావాసం, జైలు పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో తెలంగాణను అగ్రశ్రేణి పనితీరు కనబరిచిన రాష్ట్రాల సరసన నిలిపాయి. దిద్దుబాటు పరిపాలనకు సంబంధించిన అనేక జాతీయ విభాగాలలో రాష్ట్రం కనబరిచిన బలమైన పనితీరును ఈ నివేదిక ప్రముఖంగా ప్రస్తావించింది. ఎన్సిఆర్బి నివేదిక ప్రకారం.. జైలు ఖైదీలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తుల అమ్మకాలలో తెలంగాణ భారతదేశంలో మూడవ స్థానాన్ని పొందింది. 2024లో ఈ రాష్ట్రం రూ. 43.65 కోట్ల విలువైన జైలు ఉత్పత్తుల అమ్మకాలను నమోదు చేసి, కేరళ.. తమిళనాడుల తర్వాతి స్థానంలో నిలిచింది.
తెలంగాణలోని జైలు పరిశ్రమలు ఏళ్లుగా గణనీయంగా విస్తరించాయని.. ఇవి ఖైదీలకు వృత్తి నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి, విడుదలయ్యాక పునరావాస అవకాశాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి సహాయపడుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ప్రతి ఖైదీకి రూ. 64,356 ఉత్పత్తి అవుతూ.. సగటు ఉత్పత్తి విలువలో తెలంగాణ జాతీయంగా రెండవ స్థానంలో ఉందని కూడా ఆ నివేదిక పేర్కొంది.ఖైదీల విద్యా కార్యక్రమాలలో కూడా రాష్ట్రం అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచింది. ఈ సంవత్సరంలో సుమారు 3,338 మంది ఖైదీలు ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించి, ఖైదీల విద్యా కార్యక్రమాలలో తెలంగాణ దేశంలో నాల్గవ స్థానంలో నిలిచింది. పునరావాస చర్యలలో, తెలంగాణ తమిళనాడు తర్వాత రెండవ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. శిక్షాకాలం పూర్తి చేసుకున్న ఖైదీలు సమాజంలో తిరిగి కలిసిపోయేందుకు సహాయపడే ప్రయత్నాలలో భాగంగా, అధికారులు 2024 సంవత్సరంలో 244 మంది ఖైదీలకు పునరావాస సహాయాన్ని అందించారు.
ఇక శిక్షాకాలం పూర్తి చేసుకుని విడుదలైన ఖైదీల సంఖ్యలో తెలంగాణ దేశంలో రెండో స్థానంలో ఉందని ఎన్సిఆర్బి డేటా వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది మొత్తం 9,956 మంది ఖైదీలు విడుదలయ్యారు. అదే సమయంలో, ఈ నివేదిక కొన్ని ఆందోళనకరమైన అంశాలను వెలుగులోకి తెచ్చింది. నేరాన్ని వృత్తిగా స్వీకరించినట్లు నివేదించిన శిక్షపడిన ఖైదీల శాతం అత్యధికంగా ఉన్న రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ ఒకటి. ఈ శాతం 4.4 శాతంతో ఇది జాతీయంగా మూడవ స్థానంలో నిలిచింది.
శిక్ష పడిన ఖైదీలలో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న వారి శాతంలో తెలంగాణ రెండవ స్థానంలో ఉందని.. ఇక్కడ 71.8 శాతం మంది దోషులు జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్నారని కూడా ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. మహిళా జైళ్లలో, 107 మంది శిక్ష పడిన మహిళా ఖైదీలతో ఈ రాష్ట్రం జాతీయ స్థాయిలో నాల్గవ స్థానంలో నిలిచింది. కేవలం శిక్షా కేంద్రాలుగా కాకుండా, జైళ్లను విద్య, సామాజిక పునరేకీకరణ కేంద్రాలుగా మార్చే లక్ష్యంతో, తెలంగాణ ప్రభుత్వం దిద్దుబాటు సంస్కరణలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి.. పునరావాస కార్యక్రమాలపై పెరుగుతున్న దృష్టిని ఈ తాజా ర్యాంకింగ్లు ప్రతిబింబిస్తున్నాయని అధికారులు, జైలు సంస్కరణల నిపుణులు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి