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తెలంగాణలో SIR ఎన్యుమరేషన్‌కు నేడే ఆఖరు.. ఆందోళనలో పార్టీలు..

Telangana SIR Enumaration Last: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సమగ్ర ఓటర్ల ప్రత్యేక సవరణ కార్యక్రమం నేటితో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీలు ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఇప్పటికే రెండు సార్లు ఎన్యుమరేషన్‌ను పొడిగించిన ఎన్నికల సంఘం మళ్లీ పొడిగించే అవకాశాలు లేవు. ఈ నేపథ్యంలో అర్హులైన ఓటర్లు ఈ రోజు తమ ఓటును నమోదు చేసుకోవాలని ఈసీ పిలుపు నిచ్చింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:08 AM IST
తెలంగాణలో SIR ఎన్యుమరేషన్‌కు నేడే ఆఖరు.. ఆందోళనలో పార్టీలు..
Image Credit: SIR Telangana (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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