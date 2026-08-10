SIR Enumartion News: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా SIR (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్) కు నేడు ఆఖరు. ఇప్పటివరకు దాదాపు 78.14 శాతం ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయినట్టు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ఇక తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో చాలా తక్కువగా నమోదు అయినట్టు తెలుస్తుంది. వలన వచ్చి ఇక్కడ నివసిస్తున్న వారు తమ సొంత ఊరిలో ఓటు హక్కుకు సంబంధించిన ఫారమ్ అందజేశారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది సొంత ప్రాంతాల్లో ఓటు హక్కును ఉంచుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగరంలో భారీగా ఓటర్లు తగ్గే అవకాశాలున్నాయి.
ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియలో 94 % తో యాదాద్రి టాప్, 58 % తో హైదరాబాద్ లీస్ట్ ...
అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా SIR ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ కాలేదు. దీంతో మళ్లీ గడువు పొడిగిస్తారా లేదా అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది. ముగింపునకు సంబంధించి ఓటర్లలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇప్పటికే ఎన్యుమరేషన్ గడువును భారత ఎన్నికల సంఘం రెండుసార్లు పొడిగించింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయ వివరాల ప్రకారం నిన్నటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 78.14 శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తయినట్టు తెలిపింది.
తెలంగాణలో భారీగా తగ్గనున్న ఓటర్లు..
రాష్ట్రంలో మొత్తం 3.38 కోట్ల ఓటర్ల ఉండగా, ఇప్పటివరకూ 2.64 కోట్ల ఓటర్ల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయినట్టు తెలిపారు. వీటిలో యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా 94.30 శాతం డిజిటైజేషన్తో రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. కాగా హైదరాబాద్ జిల్లాలో డిజిటలైజేషన్ అత్యంత కనిష్ఠంగా 58.58 శాతంగా నమోదయ్యింది. మొత్తంగా తెలంగాణలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారిలో చాలా మంది తమ సొంత ఊర్లలో ఓటు హక్కును ఉంచుకున్నారు. మొత్తంగా ఒక వ్యక్తికి ఒకే ఓటు అన్న నినాదం ఆధారంగా అక్రమంగా ఉన్న ఓట్లు.. చనిపోయిన వారి ఓట్లను SIR ప్రక్రియలో తొలిగించనున్నారు.
తెలంగాణ ఓటన్లకు బిగ్ అలర్ట్, SIR ఎన్యుమరేషన్ కు నేడే ఆఖరు..
ఇక ఆంధ్రా నుంచి తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ సహా వివిధ ప్రాంతాల్లో సెటిలైన వాళ్లు .. సొంత ఊళ్లతో పాటు వారు ఉంటున్న ప్రదేశాల్లో ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్నారు. ఇలాంటి వారు ఏదో ఒకటి ఎంచుకోక తప్పని పరిస్థితి ఎదురైంది. ఇలా రెండు చోట్ల ఓటు హక్కు ఉన్న వారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారు. అలాంటి వారికి ఇపుడు సర్తో ఎలక్షన్ కమిషన్ చెక్ పెడుతుంది. మరోవైపు దేశ వ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కాగానే.. దాన్ని అన్ని రాష్ట్రాలతో అనుసంధానం చేసి ఇంకా ఎక్కడైనా డబుల్ ఓటర్ నమోదు అయ్యారా లేదా అనేది చూసి సమగ్రంగా ప్రక్షాళన చేయనున్నారు.
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