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SIR: తెలంగాణలో ఎన్యూమరేషన్‌ ఫామ్స్‌ తిరిగివ్వని 50శాతం ఓటర్లు.. ఫారం ఇస్తేనే ఓటు హక్కు తెలంగాణ సీఈవో..

SIR Process: తెలంగాణలో మందకొండిగా ఎస్ఐఆర్ కొనసాగుతోంది. అయితే మొత్తం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లకు గాను 3,38,21,554 మందికి(99.99శాతం)ఎన్నికల అధికారులు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను అందజేసినట్టు తెలిపారు. కానీ తిరిగి బీఎల్ఓలకు అందజేసే కార్యక్రమం నత్తనడకన సాగుతోంది. అంతేకాదు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చిన వారికే ఓటు హక్కు ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:55 AM IST
SIR: తెలంగాణలో ఎన్యూమరేషన్‌ ఫామ్స్‌ తిరిగివ్వని 50శాతం ఓటర్లు.. ఫారం ఇస్తేనే ఓటు హక్కు తెలంగాణ సీఈవో..
Image Credit: Telangana SIR (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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SIR: తెలంగాణలో ఎన్యూమరేషన్‌ ఫామ్స్‌ తిరిగివ్వని 50శాతం ఓటర్లు.. ఫారం ఇస్తేనే ఓటు హక్కు తెలంగాణ సీఈవో..
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