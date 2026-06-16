Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Telangana SIR: జూన్ 25 నుంచి తెలంగాణలో సర్ ప్రక్రియ.. జూలై 31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా..

Telangana SIR: జూన్ 25 నుంచి తెలంగాణలో సర్ ప్రక్రియ.. జూలై 31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా..

Telangana SIR: దేశ వ్యాప్తంగా ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ పలు పార్టీలకు టెన్షన్ పుట్టిస్తోంది. అయితే అర్హులైన ప్రతి పౌరుడికి ఓటు హక్కు కల్పించడమే సర్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఎలాంటి తప్పులకు ఆస్కారం లేకుండా పారదర్శకతతో కూడిన ఓటరు లిస్టు రెడీ చేయడానికి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియ చేపేట్టేందుకు ఎన్నికల అధికారులు రెడీ అయ్యారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:46 AM IST
Telangana SIR: జూన్ 25 నుంచి తెలంగాణలో సర్ ప్రక్రియ.. జూలై 31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా..
Image Credit: Telangana SIR Process (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జూన్ 25 నుంచి తెలంగాణలో సర్ ప్రక్రియ.. జూలై 31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా..
SIR4 min ago
2
Real estate in Hyderabad7 min ago
3
Rythu bharosa21 min ago
4
Gold Rate Today23 min ago
5
mangosteen43 min ago