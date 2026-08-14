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తెలంగాణలో సమగ్ర ఓటర ప్రక్రియ ఏ పార్టీకి లాభం.. ? ఎవరికీ నష్టం..

Telangana SIR Process:  పౌరుడికి... ఒకే ఓటు లక్ష్యంగా ఎన్నికల అధికార యంత్రాంగం వడపోత ప్రక్రియలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి. తెలంగాణలో 3కోట్ల 38లక్షల 26 వేల 448 ఓటర్లకు గాను 78.3 శాతం 2 కోట్ల 64 లక్షల 87వేల 214 మంది ఓట్ల వివరాలను  డిజిటలైజ్ చేశారు.  73లక్షల 39వేల 234 మంది ఓటర్ల వివరాలు గల్లంతయ్యాయి. ఆరులక్షల 73వేల 203 మంది ఓటర్ల వివరాలు డబుల్ ఎంట్రీతో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. తెలంగాణలో చేపట్టిన ఓటర్ల సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియతో ఎవరి ఓట్లు గల్లంతయ్యాయి? కొత్త ముసాయిదాలో గణనీయంగా తగ్గిపోయిన నియోజకవర్గాలేవి? ఓటర్ల సవరణతో ఏం జరిగింది? జీ తెలుగున్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్..!!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:20 AM IST
తెలంగాణలో సమగ్ర ఓటర ప్రక్రియ ఏ పార్టీకి లాభం.. ? ఎవరికీ నష్టం..
Image Credit: Telangana SIR Process (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణలో సమగ్ర ఓటర ప్రక్రియ ఏ పార్టీకి లాభం.. ? ఎవరికీ నష్టం..
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