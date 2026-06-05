/Telangana SIR: తెలంగాణలో జూన్ 25 నుంచి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్.. 30 లక్షల ఓట్లకు గండం..

Special Intensive Revision: తెలంగాణలో జూన్ 25 నుంచి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియ SIR ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రక్రియ రాజకీయ పార్టీల్లో ప్రకంపనాలు పుట్టిస్తోంది. ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యే సరికీ దాదాపు 30 లక్షల ఓట్లు, అంటే మొత్తం ఓటర్లలో దాదాపు 9 శాతం ఓట్లు తొలగించబడే అవకాశం ఉన్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 3.4 కోట్ల ఓటర్లు ఉన్నారు. కాగా జూన్ 4 నాటికి 68.72 శాతం ఓటర్ల మ్యాపింగ్ పూర్తయింది. డేటా ఫ్రీజింగ్ గడువు జూన్ 10 వరకూ ఉంది. అప్పటికీ గరిష్టంగా ఈ మ్యాపింగ్ 72 శాతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
ఇక అయితే ఈ మ్యాపింగ్ లేని వారు తదుపరి దశలో ఇంటింటి సర్వేలో గణనలో తమ వివరాలను నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో విఫలమైతే దాదాపు 30 లక్షల మంది ఓట్లర్లు తమ ఓటు హక్కును కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మన దేశంలో చిరవగా 2004 సార్వత్రిక ఎన్నికల ముందు 2002లో సమగ్ర ఓటర్ల సవరణ జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇళ్లు మారిన వాళ్లు.. వాళ్ల వెళ్లిన చోట ఓటు హక్కు పొందుతున్నారు. మరోవైపు పాత ఓటును తొలిగించుకోవడం లేదు. అలాంటి వాళ్ల ఓట్లలో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇక చనిపోయిన వారిని ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలిగించాల్సి ఉంటుంది. వారితో పాటు ఏపీ, తెలంగాణ రెండు చోట్ల ఓటు హకు ఉన్న వారు ఏదో ఒక చోట మాత్రమే తన ఓటు హక్కును ఉంచుకోవాలి. ఇవన్నీ సమగ్ర ఓటర్ల సవరణ కార్యక్రమంలో బీఎల్వోలు ఇంటింటికి తిరిగి ఈ జాబితాను వెరీఫై చేస్తారు. ఏది ఏమైనా ఓట్ల తొలగింపు, చేర్పుల వ్యవహారం భవిష్యత్ రాజకీయాలపై ప్రభావం చూపనుండడంతో జాగ్రత్తపడుతున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం తుది నిర్ణయం తీసుకున్నాక తీరిగ్గా స్పందిస్తే లాభం లేదని భావించి.. ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు చర్యలకు రెడీ అయ్యాయి. దీని కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి.
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