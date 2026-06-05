Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Telangana SIR: తెలంగాణలో జూన్ 25 నుంచి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్.. 30 లక్షల ఓట్లకు గండం..

Telangana SIR: తెలంగాణలో జూన్ 25 నుంచి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్.. 30 లక్షల ఓట్లకు గండం..

Telangana SIR Process: తెలంగాణలోని రాజకీయా పార్టీలకు SIR టెన్షన్ పట్టుకుంది. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ పార్టీల గుండెల్లో రైళ్లను పరిగెత్తిస్తుంది.  బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, తమిళనాడు,  ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రక్రియ పెద్ద దుమారమే లేపింది. ఎస్ఐఆర్ కు వ్యతిరేకంగా పశ్చిమ బెంగాల్ లో పెద్ద పోరాటమే నడిచింది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలంగాణలో ఆయా పార్టీలు ముందే అలర్ట్ అయ్యాయి. ఈ నెల 25 నుంచి తెలంగాణలో సమగ్ర ఓటర్ల సవరణ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 05, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:10 PM IST
Telangana SIR: తెలంగాణలో జూన్ 25 నుంచి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్.. 30 లక్షల ఓట్లకు గండం..
Image Credit: Telangana SIR (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cobra Video: ఓర్నాయనో.. బీరువా కిందనుంచి బైటికొచ్చిబుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. వీడియో
Snake Video9 min ago
2
AP CM chandrababu naidu1 hr ago
3
Free Electricity Scheme2 hrs ago
4
SIR2 hrs ago
5
Karnataka Politics2 hrs ago