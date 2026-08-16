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స్మార్ట్ రేషన్‌ కార్డుల లిస్ట్‌లో మీ పేరు ఉందా? ఫోన్‌లోనే చెక్ చేసే డైరెక్ట్ లింక్ ఇదిగో!

తెలంగాణలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు రానున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న రెండు కోట్ల 81 లక్షల మంది లబ్ధిదారులతో పాటు, అదనంగా మరో 62 లక్షల మందిని కూడా రేషన్ కార్డు జాబితాలో చేర్చి, కుటుంబ సభ్యుల ఇతర వివరాలతో కూడిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను అందజేయనున్నారు. మీ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు వచ్చిందో లేదో ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 16, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:12 AM IST
స్మార్ట్ రేషన్‌ కార్డుల లిస్ట్‌లో మీ పేరు ఉందా? ఫోన్‌లోనే చెక్ చేసే డైరెక్ట్ లింక్ ఇదిగో!
Image Credit: Smart Ration Card Status Check:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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