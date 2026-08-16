Smart Ration Card Status Check: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చాలామంది స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రెండు కోట్ల 81 లక్షల మందికి రేషన్ కార్డులు ఉండగా, వీరికి అదనంగా 62 లక్షల మందిని కూడా స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులో చేర్చారు. ఈ కార్డుపై కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు ఇతర వివరాలు ఉంటాయి. మీరు కూడా ఆన్లైన్లో మీ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు వివరాలను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://epds.telangana.gov.in/FoodSecurityAct/ ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ 'FSC Search' చేయాలి. అక్కడ పాత రేషన్ కార్డు వివరాలతో లేదా కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్న వివరాలతో వెతకవచ్చు. మీ రేషన్ కార్డ్ డేటా కనిపిస్తే, మీకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు వచ్చినట్లే. ఒకవేళ వివరాలు కనిపించకపోతే కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. దాని అర్థం రేషన్ కార్డు రద్దయినట్లు కాదు. వివరాల కోసం మీ సమీపంలోని MRO లేదా MPDO కార్యాలయాన్ని సంప్రదిస్తే పూర్తి సమాచారం తెలుస్తుంది.
ఆగస్టు 15 నుంచి 15 రోజుల పాటు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులకు అర్హులైన వారిని ఎంపిక చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే దీని మోడల్ను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుపై కుటుంబ సభ్యుల వివరాలతో పాటు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఫోటోలు, రేషన్ కార్డు నంబర్, యజమాని పేరు, షాపు వివరాలు ముద్రించబడి ఉంటాయి. కార్డు వెనుక భాగంలో హోలోగ్రామ్, యువర్ కోడ్, గ్రామం, మండలం చిరునామా వివరాలు ఉంటాయి. ఇది డిజిటల్ సమాచారాన్ని కలిగి ఉండే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు, తెలంగాణ డిజిటల్ వెరిఫికేషన్ను కలిగి ఉంటుంది.
సాధారణ రేషన్ కార్డుతో పోలిస్తే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డు చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన మోడల్ను చూడవచ్చు. పేపర్ కార్డుల స్థానంలో ల్యామినేటెడ్ కార్డులను అందించేందుకు ప్రభుత్వం వీటిని తయారు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 119 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒకేసారి నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారుల ప్రకారం, అర్హత ఆధారంగా రేషన్ కార్డుల పంపిణీ జరుగుతుంది. సబ్సిడీ బియ్యం అందిస్తారు. అధికారిక వెబ్సైట్ (EPDS) ద్వారా కేవలం రేషన్ కార్డు వివరాలే కాకుండా, ఇతర సమాచారాన్ని కూడా పొందవచ్చు. ఇందులో మీరు రేషన్ కార్డును PDF రూపంలో డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
తెలంగాణ రేషన్ కార్డు ద్వారా సబ్సిడీ బియ్యం ఇతర పప్పు ధాన్యాలను పొందవచ్చు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల్లో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ పత్రాన్ని మీరు అధికారిక వెబ్సైట్లో సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి 'FSC Search' ఎంపిక చేయండి. అక్కడ రేషన్ కార్డు నంబర్, జిల్లా, మండలం, గ్రామం పేరు లేదా రిఫరెన్స్ నంబర్ ఆధారంగా సెర్చ్ చేయాలి. అక్కడ ఉన్న 'Download FSC' ఆప్షన్ను ఉపయోగించి, పిడిఎఫ్ (PDF) రూపంలో కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
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