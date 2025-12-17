English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Speaker: తెలంగాణ స్పీకర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఐదుగురి ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్‌చీట్‌

Telangana Speaker: తెలంగాణ స్పీకర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఐదుగురి ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్‌చీట్‌

Telangana Speaker Sensation Decision Plea Rejects: తెలంగాణలో ఉత్కంఠ రేపిన పార్టీ ఫిరాయింపుల ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాంగ్రెస్‌లో చేరిన వారి అనర్హత పిటిషన్లను తిరస్కరించారు. బహిరంగంగా కాంగ్రెస్‌లో చేరిన వారికి క్లీన్‌చిట్‌ ఇచ్చారు. ఈ పరిణామంతో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 17, 2025, 04:51 PM IST

Trending Photos

VI: వొడాఫోన్‌ ఐడియా స్పెషల్‌ రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. ఫోన్‌ పోతే రూ.25000 ఇన్సూరెన్స్‌..!
5
Vi Recharge Plan
VI: వొడాఫోన్‌ ఐడియా స్పెషల్‌ రీఛార్జీ ప్లాన్‌.. ఫోన్‌ పోతే రూ.25000 ఇన్సూరెన్స్‌..!
BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
6
BSNL 150 days validity plan
BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
Lakshmi Devi Favorite Zodiac Signs: ఈ రాశుల పై ఎల్లపుడు లక్ష్మీ దేవి కృష ఉంటుంది.. ధనానికి ఏ లోటు ఉండదు..
7
Lakshmi devi favorite zodiac signs
Lakshmi Devi Favorite Zodiac Signs: ఈ రాశుల పై ఎల్లపుడు లక్ష్మీ దేవి కృష ఉంటుంది.. ధనానికి ఏ లోటు ఉండదు..
Rupee vs Dollar: ఐఫోన్‌ చీప్‌గా మారుతుందా? భారత రూపాయి డాలర్‌తో సమానమైతే జరిగేది ఇదే..!!
6
rupee dollar
Rupee vs Dollar: ఐఫోన్‌ చీప్‌గా మారుతుందా? భారత రూపాయి డాలర్‌తో సమానమైతే జరిగేది ఇదే..!!
Telangana Speaker: తెలంగాణ స్పీకర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఐదుగురి ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్‌చీట్‌

BRS Party MLAs: అధికారికంగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరిన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలపై తెలంగాణ స్పీకర్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నిస్సిగ్గుగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసేలా అధికార పార్టీలో చేరిన వారిపై వేటు వేయకుండా వారికి క్లీన్‌చిట్‌ ఇచ్చారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరినట్టు ఆధారాలు లేవని ప్రకటించారు. దీంతో వారి పార్టీ ఫిరాయింపులపై అనర్హత పిటిషన్లను తోసిపుచ్చారు. స్పీకర్‌ నిర్ణయం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేయగా.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా స్పందించింది. స్పీకర్‌ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Traffic Challan: వాహనదారులకు అలర్ట్‌..! లంచం ఇస్తే ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌ రద్దవుతుందా?

ఎమ్మెల్యేల పార్టీ ఫిరాయింపుల అంశం విషయంలో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత  పిటిషన్లను శాసన సభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్‌ తోసిపుచ్చారు. పార్టీ ఫిరాయించినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని తేల్చి చెప్పారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి (పటాన్‌చెరు), తెల్లం వెంకటరావు (భద్రాచలం), ప్రకాష్ గౌడ్ (రాజేంద్రనగర్‌), అరికెపూడి గాంధీ (శేరిలింగంపల్లి), బండ్ల కృష్ణమోహన్ (గద్వాల) కాంగ్రెస్‌లో చేరిన విషయం తెలిసిందే. బహిరంగంగా కాంగ్రెస్‌ కండువా కప్పుకుని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో ఈ ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొంటున్నారు.

Also Read: Govt Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త‌.. సెలవులు పొడగింపు!

తమ పార్టీ గుర్తు కారుపై గెలిచిన ఈ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్‌లో చేరడాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా పరిగణించింది. మొత్తం 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ ఫిరాయించడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ న్యాయ పోరాటానికి దిగింది. సుప్రీంకోర్టు డిసెంబర్‌ 18వ తేదీలోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పగా.. ఆగమేఘాల మీద స్పీకర్‌ ఆ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్‌ను తోసిపుచ్చారు. మిగిలిన ఐదు మందిపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.

Also Read: IPL Mini Auction: కుర్రోళ్లకు కోట్లు కోట్లు.. ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో వజ్రాలను పట్టారు

బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం
ఆధారాలు లేవని అనర్హత పిటిషన్లను తిరస్కరించడంపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. స్పీకర్‌ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టింది. బహిరంగంగా.. నిస్సిగ్గుగా కాంగ్రెస్‌లో చేరిన ఎమ్మెల్యేల విషయంలో ఆధారాలు లేవని చెప్పడంపై మండిపడింది. స్పీకర్‌ నిర్ణయాన్ని న్యాయస్థానంలో సవాల్‌ చేసేందుకు గులాబీ పార్టీ సిద్ధమైంది. కాంగ్రెస్‌లో చేరిన వారిని వదిలేది లేదని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. రేపు సుప్రీంకోర్టులో ఎలాంటి పరిణామాలు జరగనున్నాయో ఉత్కంఠ నెలకొంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana SpeakerBRS Party MLAsCongressGaddam Prasad Kumarbrs party

Trending News