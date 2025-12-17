BRS Party MLAs: అధికారికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలపై తెలంగాణ స్పీకర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నిస్సిగ్గుగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసేలా అధికార పార్టీలో చేరిన వారిపై వేటు వేయకుండా వారికి క్లీన్చిట్ ఇచ్చారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినట్టు ఆధారాలు లేవని ప్రకటించారు. దీంతో వారి పార్టీ ఫిరాయింపులపై అనర్హత పిటిషన్లను తోసిపుచ్చారు. స్పీకర్ నిర్ణయం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేయగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా స్పందించింది. స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టింది.
ఎమ్మెల్యేల పార్టీ ఫిరాయింపుల అంశం విషయంలో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లను శాసన సభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ తోసిపుచ్చారు. పార్టీ ఫిరాయించినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని తేల్చి చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి (పటాన్చెరు), తెల్లం వెంకటరావు (భద్రాచలం), ప్రకాష్ గౌడ్ (రాజేంద్రనగర్), అరికెపూడి గాంధీ (శేరిలింగంపల్లి), బండ్ల కృష్ణమోహన్ (గద్వాల) కాంగ్రెస్లో చేరిన విషయం తెలిసిందే. బహిరంగంగా కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో ఈ ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొంటున్నారు.
తమ పార్టీ గుర్తు కారుపై గెలిచిన ఈ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్లో చేరడాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా పరిగణించింది. మొత్తం 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ ఫిరాయించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ న్యాయ పోరాటానికి దిగింది. సుప్రీంకోర్టు డిసెంబర్ 18వ తేదీలోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పగా.. ఆగమేఘాల మీద స్పీకర్ ఆ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ను తోసిపుచ్చారు. మిగిలిన ఐదు మందిపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం
ఆధారాలు లేవని అనర్హత పిటిషన్లను తిరస్కరించడంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టింది. బహిరంగంగా.. నిస్సిగ్గుగా కాంగ్రెస్లో చేరిన ఎమ్మెల్యేల విషయంలో ఆధారాలు లేవని చెప్పడంపై మండిపడింది. స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని న్యాయస్థానంలో సవాల్ చేసేందుకు గులాబీ పార్టీ సిద్ధమైంది. కాంగ్రెస్లో చేరిన వారిని వదిలేది లేదని బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. రేపు సుప్రీంకోర్టులో ఎలాంటి పరిణామాలు జరగనున్నాయో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
