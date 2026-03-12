English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana SSC Exams 2026: తెలంగాణ టెన్త్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్: ఈసారి కూడా OMR షీట్ విధానమే! ఈ లింక్‌తో వీడియో చూడండి..

Telangana SSC Public Exams 2026 OMR Sheets: తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షలు సమీపిస్తున్నాయి. అయితే బుధవారం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ ఏడాది కూడా ఆప్టికల్ మార్క్ రికగ్నిషన్ (OMR) షీట్ వ్యవస్థనే కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది ఆన్సర్‌ బుక్‌లెట్‌కు అటాచ్ అయి ఉంటుంది.  గత ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ వ్యవస్థను అనుసరిస్తున్నట్లు సమాచారం. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://bse.telangana.gov.in/ లో దీనికి సంబంధించి వీడియో కూడా అప్‌లోడ్‌ కూడా చేశారు. ఇక మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 12, 2026, 10:00 AM IST

Telangana SSC Exams 2026: తెలంగాణ టెన్త్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్: ఈసారి కూడా OMR షీట్ విధానమే! ఈ లింక్‌తో వీడియో చూడండి..

Telangana SSC exams 2026 with OMR sheets: తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షలు రాస్తున్న విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది కూడా OMR షీట్ వ్యవస్థనే కొనసాగిస్తున్నట్లు డైరెక్టర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కన్ఫామ్ చేసింది. మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఓఎంఆర్ వ్యవస్థ అంటే ఎలక్ట్రానిక్‌గా ఇది ఎగ్జామ్ షీట్ ఆన్సర్స్ చదువుతుంది. ఆన్సర్ బుక్లెట్ తో పాటు ఈ OMR షీట్ జత చేస్తారు. పరీక్ష సమయంలో ఇది విద్యార్థికి అందజేస్తారు. 

ఇక అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://bse.telangana.gov.in/ లో ఆ విద్యార్థుల అవగాహన కోసం ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ ఆన్సర్ బుక్ లెట్ వీడియోను కూడా అప్‌లోడ్ చేశారు. విద్యార్థులు వెంటనే ఈ వీడియోను చూడగలరు. 

1. మొదట https://bse.telangana.gov.in/ ఓపెన్ చేయాలి 
2.అక్కడ హోం పేజీలోనే పదో తరగతి పరీక్షలు ఓఎంఆర్ వీడియో ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దానిపై క్లిక్ చేస్తే వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది

3.వివరాలు ఇందులో క్షుణ్ణంగా ఉంటాయి. వీడియో చూసిన తర్వాత 3.విద్యార్థులకు ఓ అవగాహన కూడా వస్తుంది.

ఓఎంఆర్ షీట్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు మీడియంలో అందుబాటులో ఉంటుంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వివిధ సెంటర్లలో పదో తరగతి పరీక్షలు మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఏప్రిల్ 16వ తేదీకి ఈ పరీక్షలు పూర్తవుతాయి. గతేడాది మాదిరి ఈసారి కూడా ఓఎంఆర్ షీట్‌ విధానం ఉండనుంది.

ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఓఎంఆర్ వీడియో వీక్షించండి..
 

తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షల టైమ్‌ టేబుల్‌ 2026..

2026 మార్చి 14 ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (గ్రూప్-ఏ), ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్-I, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్-II
 
2026 మార్చి 18 సెకండ్ లాంగ్వేజ్
2026 మార్చి 23 థర్డ్ లాంగ్వేజ్(Eng)
2026 మార్చి 28 మ్యాథ్స్‌
 
2026 ఏప్రిల్ 02 సైన్స్ పార్ట్-I(Physics)
2026 ఏప్రిల్ 07 సైన్స్ పార్ట్-II(Biology)
2026 ఏప్రిల్ 13 సోషల్ స్టడీస్
2026 ఏప్రిల్ 15 ఓఎస్ఎస్‌సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-I, ఎస్ఎస్‌సీ వొకేషనల్ కోర్స్(Theory)
 
2026 ఏప్రిల్ 16 ఓఎస్‌ఎస్‌సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-I
 

 

