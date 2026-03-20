  • Telangana SSC exams news: తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షలు రద్దు..కీలక ప్రకటన చేసిన విద్యాశాఖ..అసలు నిజం ఇదే!

Telangana SSC exams news: తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షలు రద్దు..కీలక ప్రకటన చేసిన విద్యాశాఖ..అసలు నిజం ఇదే!

Telangana SSC Exams Cancelled: తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ప్రస్తుతం బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. నేడు అనగా మార్చి 20వ తేదీన డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. అయితే బడ్జెట్‌కు సంబంధించిన పలు అంశాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. పదో తరగతి పరీక్షలపై ఆయన కీలక ప్రకటన చేశారని వార్తలు వచ్చాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 20, 2026, 10:13 PM IST

Dinesh Karthik: మరోసారి తండ్రైన క్రికెటర్ దినేశ్ కార్తీక్‌.. పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపికా పల్లికల్
5
Dinesh Karthik
Dinesh Karthik: మరోసారి తండ్రైన క్రికెటర్ దినేశ్ కార్తీక్‌.. పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపికా పల్లికల్
Naga Chaitanya: 17 సంవత్సరాల్లో ఇది ప్రత్యేకం.. శోభితకు థాంక్స్..: నాగచైతన్య
5
Naga Chaitanya Gaddar Awards
Naga Chaitanya: 17 సంవత్సరాల్లో ఇది ప్రత్యేకం.. శోభితకు థాంక్స్..: నాగచైతన్య
Stock Market Crash: నిఫ్టీ సూచీ రానున్న రోజుల్లో ఏకంగా 10 శాతం పడిపోయే అవకాశం...సంచలన నివేదిక బయటపెట్టిన బ్రోకరేజీ సంస్థ..!!
7
Stock market
Stock Market Crash: నిఫ్టీ సూచీ రానున్న రోజుల్లో ఏకంగా 10 శాతం పడిపోయే అవకాశం...సంచలన నివేదిక బయటపెట్టిన బ్రోకరేజీ సంస్థ..!!
IPL 2026: కావ్య పాపకి కోలుకోలేని దెబ్బ.. ఐపీఎల్ 2026 నుంచి మరో స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ ఔట్
5
SRH IPL 2026
IPL 2026: కావ్య పాపకి కోలుకోలేని దెబ్బ.. ఐపీఎల్ 2026 నుంచి మరో స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ ఔట్
Telangana SSC exams news: తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షలు రద్దు..కీలక ప్రకటన చేసిన విద్యాశాఖ..అసలు నిజం ఇదే!

Telangana SSC Exams Cancelled: తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ప్రస్తుతం బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. నేడు అనగా మార్చి 20వ తేదీన డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. అయితే బడ్జెట్‌కు సంబంధించిన పలు అంశాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. పదో తరగతి పరీక్షలపై ఆయన కీలక ప్రకటన చేశారని వార్తలు వచ్చాయి. వచ్చే విద్యాసంవత్సరం 2026-27 నుంచి పదో తరగతి బోర్డు ఎగ్జామ్స్ రద్దు చేస్తున్నట్లు తాజాగా మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. అయితే దీనిపై తెలంగాణ విద్యాశాఖ కమిషన్ ఓఎస్డీ డాక్టర్ జీనత్ స్పందించారు. పదో తరగతి పరీక్షలు రద్దు వెనుక అసలు నిజం ఇదే అని అధికారి జీనత్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. 

జరిగింది ఇదే?
10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలను రద్దు చేయాలని తాము సమర్పించిన నివేదికలో ఎక్కడా సిఫార్సు చేయలేదని తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ స్పష్టం చేస్తోంది. SSC బోర్డును, BIEని విలీనం చేయాలని, అలాగే కేవలం 11వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలను మాత్రమే రద్దు చేయాలని కమిషన్ సిఫార్సు చేసినట్లు డాక్టర్ జీనత్ స్పష్టం చేశారు. తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలని, ప్రజలకు కచ్చితమైన, ధృవీకరించబడిన సమాచారం మాత్రమే చేరేలా చూడాలని మేము మీడియాకు వెల్లడించారు.

అయితే అంతకుముందు మీడియాతో మాట్లాడిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..తెలంగాణ విద్యావ్యవస్థలో సమూలంగా మార్పులు తేవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న +2 విధానం అమలవుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోనూ అలాంటి మార్పులు చేయబోతున్నట్లు సీఎం రేవంత్ చెప్పారు. ఈ క్రమంలో SSC బోర్డు లేనట్టేనని..దీంతో పదో తరగతి పరీక్షలు ఉండబోవని ఆయన ప్రకటన చేశారు. 

మీడియాతో చిట్ చాట్ నిర్వహించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. విద్యావ్యవస్థలో మార్పులపై ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ అనేక అధ్యయనాలు చేస్తోందని అయన తెలిపారు. అయితే ఈ మార్పులపై విద్యాశాఖ కమిషన్ ఇచ్చేది తుదినివేదిక కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తమ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బడ్జెట్ అని రేవంత్ అన్నారు. బడ్జెట్‍కు వ్యతిరేకంగా చెవిలో పువ్వులు పెట్టుకుని అసెంబ్లీ నుంచి బయటకు వచ్చిన బీఆర్ఎస్ నేతల తీరుపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ సెటైర్లు వేశారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బయటకి రాకుండా గృహ నిర్బంధం చేశారని.. తెలంగాణ జాతిపిత ఎవరో ప్రజలు డిసైడ్ చేయాలని సూచించారు.

Also Read: IPL Commentators Salary: ఐపీఎల్ కామెంట్రీకి జీతం ఎంతో తెలుసా? క్రికెటర్ల ఏడాది సంపాదన నెల రోజుల్లో వచ్చేస్తది!

Also Read: Petrol Price Today: దేశంలో భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్ ధర..లీటరుకు రూ.2.09 పెంచిన కంపెనీలు..ఎక్కడెక్కడంటే?

 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

