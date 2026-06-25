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10th Supply Results: నేడు టెన్త్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల.. రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

TG SSC Supplementary Results: నేడు తెలంగాణ పదో తరగతి సప్లిమెంటరీ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఈ ఫలితాలను అధికారులు విడుదల చేయనున్నారు. ఫలితాలు వెల్లడైన వెంటనే విద్యార్థులు తమ మార్కుల మెమోలను ఆన్‌లైన్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 25, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:10 AM IST
10th Supply Results: నేడు టెన్త్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల.. రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
Image Credit: Telangana SSC Supplementary Exams Results Released Today TS 10th Class Supply Results Direct Link (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నేడు టెన్త్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల.. ఇలా చెక్ చేసుకోండి
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