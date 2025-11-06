English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bank Jobs: తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాలు.. నేడే దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ..!

Bank Jobs: తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాలు.. నేడే దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ..!

Bank Jobs 2025: డిగ్రీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకి గుడ్‌న్యూస్. తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్‌ బ్యాంక్‌ లిమిటెడ్.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు జిల్లాల్లోని సహాకార బ్యాంకుల్లో స్టాఫ్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ రిలీజ్ చేసింది. ఈరోజే చివరి తేది అప్లయ్ చేసుకోవడానికి.. కాబట్టి ఈ ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 6, 2025, 01:20 PM IST

Bank Jobs: తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాలు.. నేడే దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ..!

TGCAB Bank Jobs 2025: డిగ్రీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకి గుడ్‌న్యూస్. తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్‌ బ్యాంక్‌ లిమిటెడ్.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు జిల్లాల్లోని సహాకార బ్యాంకుల్లో స్టాఫ్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద మొత్తం 225 స్టాఫ్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్ధులు నవంబర్‌ 6 లోపు అనగా ఈరోజు వరకే అప్లయ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. 

తెలంగాణ రాష్ట్ర సహకార ఆపెక్స్ బ్యాంకు లిమిటెడ్ జిల్లాల్లోని సహకార బ్యాంకుల్లో సిబ్బంది సహాయకులుగా 225 మంది పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ పోస్టులను హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, మహబూబ్‌నగర్, మెదక్, వరంగల్ జిల్లాల్లోని బ్రాంచుల్లో భర్తీ చేయనున్నారు. 

ఏ ఏ బ్రాంచ్‌ల్లో ఎన్ని పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయంటే..
హైదరాబాద్‌-32
కరీంనగర్‌-43
ఖమ్మం-99
మహబూబ్‌నగర్‌-9
మెదక్‌-21
వరంగల్‌-21  

విద్యార్హతలు..
ఈ పోస్టులకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. తెలుగు భాషలో ప్రావీణ్యం మరియు ఇంగ్లీష్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఈ ఉద్యోగాలకి తెలంగాణ స్థానికులు మాత్రమే అర్హులు. 

ఏజ్ లిమిట్..
వయస్సు అక్టోబర్ 1 నాటికి 18 నుంచి 30 ఏళ్లు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వర్గాలకు 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.  

అప్లికేషన్ ఫీజు..
దరఖాస్తు ఫీజు సామాన్య, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 750 రూపాయలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు 250 రూపాయలు చెల్లించాలి.   

వేతనం వివరాలు..
ఎంపికైన వారికి నెలకు 24,050 నుంచి 64,480 రూపాయల వరకు జీతం వస్తుంది.  

ఎంపిక విధానం..
ఎంపిక ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష మరియు డాక్యుమెంట్ల పరిశీలన ఆధారంగా జరుగుతుంది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

