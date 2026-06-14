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Breakfast Scheme: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో రేపటి నుంచే బ్రేక్‌పాస్ట్ పథకం.. మెనూ ఇదే!

Telangana Govt: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపటి నుండి ప్రభుత్వ స్కూళ్లు, జూనియర్ కళాశాలలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ క్రమంలో రేపటి నుండే బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు రేవంత్ సర్కార్ రెడీ అయింది. బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లో దోశ, మిల్లెట్ ఇడ్లీ, పూరీ, బోండా, ఉప్మాను వడ్డించనున్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 14, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:32 AM IST
Breakfast Scheme: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో రేపటి నుంచే బ్రేక్‌పాస్ట్ పథకం.. మెనూ ఇదే!
Image Credit: Telangana Students to Get Free Breakfast from June 15 Check the Full Weekly Menu (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో రేపటి నుంచే బ్రేక్‌పాస్ట్ పథకం
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