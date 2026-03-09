Sunstroke Compensation Rs 4 Lakhs Application Process: తెలంగాణలో ఎండల తీవ్రత పెరిగిపోతోంది. ఇప్పటికే 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ కూడా ఎండల తీవ్రత సమయంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకు అత్యవసరమైతే గాని బయటకు రాకూడదని సూచించింది. అయితే వడదెబ్బతో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిహారం ప్రకటించింది. వారి కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది. ఇది SDRF ఫండ్ కింద విడుదల చేస్తుంది.
అయితే ఈ పరిహారం పొందడానికి కొన్ని కచ్చితమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. వడదెబ్బకు మృతి చెందిన వ్యక్తి కచ్చితంగా వైద్యాధికారి దాన్ని ధ్రువీకరించింది. కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో దీనిపై ఫిర్యాదు చేయాలి. పోలీసులు పంచనామా నిర్వహించి, పోస్టుమార్టం నిర్వహిస్తారు. ఈ రిపోర్ట్ ఎంతో కీలకం. తద్వారానే ఈ రూ.4 లక్షల పరిహారం పొందుతారు. దీంతోపాటు పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత బాధిత కుటుంబీకులు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్, ఎఫ్ఐఆర్ కాఫీ పంచనామా రిపోర్టులను జత చేస్తూ తహసిల్దార్ కార్యాలయం వద్ద దీని ఈ పరిహారం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత మృతుడి కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షల పరిహారం విడుదల చేస్తారు.
పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రత నేపథ్యంలో చాలామంది అస్వస్థతకు గురవుతూ ఉంటారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ఎండలో తీవ్రత ఉన్న సమయంలో బయటకు తిరగకూడదు. ప్రధానంగా వృద్ధులు, మహిళలు, చిన్నపిల్లలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తగినంత మోతాదులో నీరు కూడా తీసుకోవాలి. డిహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా ఉంటారని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి నాలుగు 3 గంటల సమయంలో బయటకు రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. ఈ లెక్కన వచ్చేనెల, మే నెలలో ఎండల తీవ్రత ఎంత ఉంటుందో చూడాలి..
గత తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పరిహారాన్ని ప్రస్తుతం ఈ రూ.4 లక్షలకు ఎస్డీఎంఏ పెంచింది. వడదెబ్బ మరణాలను మండల స్థాయిలో రెవెన్యూ, ఆరోగ్య, పోలీస్ శాఖ అధికారుల కమిటీ నిర్ధారించాల్సి ఉంటుంది. తప్పనిసరి ఎవరైనా వడదెబ్బతో చనిపోయినట్లయితే తప్పనిసరిగా డెత్ సర్టిఫికెట్, పంచనామా, పోస్టుమార్టం, రిపోర్ట్ అనేది కచ్చితంగా తద్వారానే ఈ పరిహారం అందజేస్తారు.
