English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Sunstroke: ఎండ దెబ్బ మరణాలకు రూ. 4 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా.. ఏపీ సర్కార్ కొత్త గైడ్‌లైన్స్ ఇవే!

Sunstroke: ఎండ దెబ్బ మరణాలకు రూ. 4 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా.. ఏపీ సర్కార్ కొత్త గైడ్‌లైన్స్ ఇవే!

Sunstroke Compensation Rs 4 Lakhs Application Process: వేసవి కాలంలో ఎండ దెబ్బతో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.4 లక్షల పరిహారం అందించనుంది. గతంలో ఈ పరిహారం రూ.50,000 మాత్రమే ఉండేది. ప్రస్తుతం ఆ పరిహారాన్ని పెంచింది. దీనికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. సదరు బాధిత కుటుంబాలు ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే మాత్రమే ఈ రూ.4 లక్షలు అందజేస్తారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 9, 2026, 07:16 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ఉమెన్స్ డే మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు మార్చి 8వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి..!
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ఉమెన్స్ డే మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు మార్చి 8వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి..!
Parthiban On Trisha: త్రిష కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటే బెటర్..!.. విజయ్ డైవర్స్ వివాదంపై పార్తీబన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
6
Trisha Krishnan
Parthiban On Trisha: త్రిష కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటే బెటర్..!.. విజయ్ డైవర్స్ వివాదంపై పార్తీబన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
T20 World Cup Final: ఇండియా vs న్యూజిలాండ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ టికెట్ ధరలు ఏంటి రా బాబు ఇలా ఉన్నాయి..!
6
India vs New Zealand Final 2026
T20 World Cup Final: ఇండియా vs న్యూజిలాండ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ టికెట్ ధరలు ఏంటి రా బాబు ఇలా ఉన్నాయి..!
Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 9వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులం ధర ఎంత ఉందంటే?
6
Gold rate today Vijayawada
Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 9వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులం ధర ఎంత ఉందంటే?
Sunstroke: ఎండ దెబ్బ మరణాలకు రూ. 4 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా.. ఏపీ సర్కార్ కొత్త గైడ్‌లైన్స్ ఇవే!

Sunstroke Compensation Rs 4 Lakhs Application Process: తెలంగాణలో ఎండల తీవ్రత పెరిగిపోతోంది. ఇప్పటికే 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ కూడా ఎండల తీవ్రత సమయంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకు అత్యవసరమైతే గాని బయటకు రాకూడదని సూచించింది. అయితే వడదెబ్బతో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిహారం ప్రకటించింది. వారి కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించింది. ఇది SDRF ఫండ్‌ కింద విడుదల చేస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే ఈ పరిహారం పొందడానికి కొన్ని కచ్చితమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. వడదెబ్బకు మృతి చెందిన వ్యక్తి కచ్చితంగా వైద్యాధికారి దాన్ని ధ్రువీకరించింది. కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో దీనిపై ఫిర్యాదు చేయాలి. పోలీసులు పంచనామా నిర్వహించి, పోస్టుమార్టం నిర్వహిస్తారు. ఈ రిపోర్ట్ ఎంతో కీలకం. తద్వారానే ఈ రూ.4 లక్షల పరిహారం పొందుతారు. దీంతోపాటు పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత బాధిత కుటుంబీకులు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్, ఎఫ్‌ఐఆర్‌ కాఫీ పంచనామా రిపోర్టులను జత చేస్తూ తహసిల్దార్ కార్యాలయం వద్ద దీని ఈ పరిహారం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత మృతుడి కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షల పరిహారం విడుదల చేస్తారు.

Also Read:  కామారెడ్డి మిస్సింగ్‌ కేసు విషాదం.. చెరువులో ముగ్గురమ్మాయిల మృతదేహాలు లభ్యం..! 

Also Read:  తెలంగాణకు కొత్త గవర్నర్‌ శివ ప్రతాప్‌ శుక్లా.. ఆయన నేపథ్యం, 9 రాష్ట్రాలకు మారిన గవర్నర్లు ఎవరు?

పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రత నేపథ్యంలో చాలామంది అస్వస్థతకు గురవుతూ ఉంటారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ఎండలో తీవ్రత ఉన్న సమయంలో బయటకు తిరగకూడదు. ప్రధానంగా వృద్ధులు, మహిళలు, చిన్నపిల్లలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తగినంత మోతాదులో నీరు కూడా తీసుకోవాలి. డిహైడ్రేషన్‌కు గురికాకుండా ఉంటారని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి నాలుగు 3 గంటల సమయంలో బయటకు రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. ఈ లెక్కన వచ్చేనెల, మే నెలలో ఎండల తీవ్రత ఎంత ఉంటుందో చూడాలి..

గత తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పరిహారాన్ని ప్రస్తుతం ఈ రూ.4 లక్షలకు ఎస్‌డీఎంఏ పెంచింది. వడదెబ్బ మరణాలను మండల స్థాయిలో రెవెన్యూ, ఆరోగ్య, పోలీస్ శాఖ అధికారుల కమిటీ నిర్ధారించాల్సి ఉంటుంది. తప్పనిసరి ఎవరైనా వడదెబ్బతో చనిపోయినట్లయితే తప్పనిసరిగా డెత్ సర్టిఫికెట్, పంచనామా, పోస్టుమార్టం, రిపోర్ట్ అనేది కచ్చితంగా తద్వారానే ఈ పరిహారం అందజేస్తారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

sunstroke compensation telanganaheat stroke compensation 4 lakh telanganasunstroke death compensation indiatelangana heatwave compensation schemehow to apply sunstroke compensation

Trending News