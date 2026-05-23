/Telangana Sunstroke Ex-Gratia: వడదెబ్బతో రాష్ట్రంలో 34 మంది మృతి..ఒక్కొక్కరికి రూ.4 లక్షలు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!

Telangana Sunstroke Death Ex-Gratia: తెలంగాణలో ఎండలు తీవ్రంగా పెరిగాయి. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలకు తోడు తీవ్రమైన వడగాలులు కారణంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వడదెబ్బ కారణంగా ఇప్పటివరకు 34 మంది మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇదే విషయమై తెలంగాణ విపత్త నిర్వహణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డితో అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా వడదెబ్బ కారణంగా మృతి చెందిన కుటుంబాలకు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదుకునేందుకు ఓ కీలక ప్రకటన చేశారు. వడదెబ్బ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు రూ.4 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తామని మంత్రి పొంగులేటి స్పష్టం చేశారు. గతంలో ఈ పరిహారం కేవలం రూ.50 వేలు మాత్రమే ఉండేదని.. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం దీన్ని రూ.4 లక్షలకు పెంచిందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
18 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్!
ఎండల తీవ్రత భయాందోళనలకు గురవుతోంది. చాలా ప్రాంతాల్లో రికార్డు స్థాయిలో 47 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 18కి పైగా జిల్లాల్లో పాదరసం 46 డిగ్రీలు దాటడంతో వాతావరణ శాఖ ఆయా జిల్లాలకు 'రెడ్ అలర్ట్' జారీ చేసింది. రాజధాని నగరంలోనూ ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఇక్కడ 43 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
రానున్న రోజుల్లో ఎండలు ముదిరే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. జిల్లా కలెక్టర్లు, అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంటూ సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి ఆదేశించారు. బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు వంటి ప్రాంతాల్లో ప్రజల కోసం చలివేంద్రాలు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ (ORS) ప్యాకెట్లను నిరంతరం అందుబాటులో ఉంచాలి. ఎవరైనా వడదెబ్బ గురైతే, వారిని వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రులకు తరలించి అత్యవసర వైద్యం అందించి వైద్య ఆరోగ్య శాఖను సన్నద్ధం చేశారు.
ప్రభుత్వ సూచనలు (గైడ్లైన్స్)
ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రజలు స్వయం నియంత్రణ పాటించాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి సూచించారు. అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్పక ఉదయం 8:30 గంటల నుండి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు ఇళ్ల నుండి బయటకు రావద్దని సూచించారు. గర్భిణులు, వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు ఎండల పట్ల అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రతి గంటకూ మారుతున్న వాతావరణ హెచ్చరికలను గమనించడానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
