Telangana: తెలంగాణలో స్వీపర్‌ జీతమే రూ.2 లక్షలు.. ఇంజినీర్‌ శాలరీ ఎంత తెలుసా? ఇంతలా ఎలా పెరిగిందో చెప్పిన సీఎస్‌..!

Sweeper Earns Rs 2 Lakhs In Telangana Details: సాధారణంగా స్వీపర్, క్లీనర్ల జీతం మహా అంటే ఓ పదివేల లోపు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తారు. ఇక ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అయితే దానికి అటు ఇటుగా కాస్త ఎక్కువే ఉంటుంది. కానీ ఏకంగా స్వీపర్ల జీతం ఓ సాఫ్ట్వేర్ సీనియర్కు సమానంగా లక్షల్లో ఉంటుంది అంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును మీరు విన్నది నిజమే.. తెలంగాణలో విద్యుత్ శాఖలో పనిచేస్తున్న సీనియర్ స్వీపర్ల జీతం అక్షరాల రెండు లక్షలు ఉందని సీఎస్ రామకృష్ణారావు నిన్న జరిగిన రివ్యూ మీటింగ్ లో వెల్లడించారు. జీతం ఇంతలా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం PRC. తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్ల కోసం ప్రతి నెల రూ.6 వేల కోట్ల కేటాయిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. 2014లో ఇది కేవలం రూ.1500 కోట్లుగా ఉండేదని ఆయన వివరించారు.
ఇంజనీర్ల జీతం ఎంతో తెలుసా?
సీనియర్ స్వీపర్ల జీతం ఇంతలా ఉంటే ఇక విద్యుత్ సంస్థ చీఫ్ ఇంజనీర్ కు నెలకు రూ.7 లక్షలు ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో పదేళ్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్ల ఖర్చులు ఏకంగా నాలుగు రెట్లు పెరిగి రూ.6 వేల కోట్లకు చేరిందని సీఎస్ వివరించారు. నిన్న 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులపై సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ పై నిర్వహించిన సమావేశంలో రామకృష్ణారావు మాట్లాడారు.
2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు రూ.1500 కోట్ల ఖర్చు ఉంది. అప్పటి నుంచి నిరంతరాయంగా జీత సవరణలు చేస్తూ ఉన్నందుకు వ్యయం 300 శాతం పెరిగిందని ఆయన అన్నారు. దాని ఫలితమే ప్రస్తుతం ఈ ప్రభుత్వ రంగ జీతాలు. వీళ్లు ఐఏఎస్, గవర్నర్ల కంటే కూడా ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నారు. అంతేకాదు ప్రధానంగా విద్యుత్ సంస్థల్లో ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సవరణలు చేయడం వల్ల జీతాలు తులానాత్మకంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటీ మరింత పెరిగిందని అన్నారు.
గ్రేటర్ మున్సిపల్ ఉద్యోగులు జీతం..
విద్యుత్ సంస్థల విషయానికి వస్తే లక్షల రూపాయల జీతం ఉంది. మరోవైపు మున్సిపల్ ఉద్యోగులకు జీతం కూడా నెలకు రూ.28వేలతో కొత్తగా చేరుతున్నారు. 30 ఏళ్ల సర్వీస్ తర్వాత వారు కూడా లక్షకు పైగా సంపాదిస్తున్నారు. అంతేకాదు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో రెగ్యులర్ పారిశుద్ధ కార్మికులు రెండు శాతం మంది ఉన్నారు. వీరికి నెలకు రూ.70 వేల జీతంతో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతున్నారన్నారు.
ఇలా జీతాలు ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో ఉండటంతో గ్రూప్1 పోస్టులు 563 కు ఏకంగా ఒక్క పోస్టుకి 799 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు కూడా ప్రకటించారు. ఇది కోచింగ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా మంచి అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుందన్నారు. బలమైన ఆర్థిక పని ద్వారానే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖర్చులను కూడా నియంత్రిస్తుంది. 11 శాతం వృద్ధిని ఆదాయ వనరుల స్థిరమైన పెరుగుదలను కూడా నమోదు చేసిందని సీఎస్ వివరించారు.
