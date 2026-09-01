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ఉపాధ్యాయులతో పెట్టుకోవద్దు.. సర్కార్‌కు PRTU నేతల మాస్ వార్నింగ్!

Telangana Teachers Strike: ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్ల సాధనకు హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్కు వద్ద పీఆర్టీయూ మహాధర్నా చేపట్టింది. సీపీఎస్ రద్దు చేసి ఓపీఎస్ అమలు చేయాలని, పీఆర్సీ నివేదికను త్వరితగతిన తెప్పించి సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేసింది. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో హామీలను నిలబెట్టుకోకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని, ఉపాధ్యాయులతో పెట్టుకోవద్దని ఎమ్మెల్సీ పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 01, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:40 PM IST
ఉపాధ్యాయులతో పెట్టుకోవద్దు.. సర్కార్‌కు PRTU నేతల మాస్ వార్నింగ్!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉపాధ్యాయులతో పెట్టుకోవద్దు.. సర్కార్‌కు PRTU నేతల మాస్ వార్నింగ్!
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